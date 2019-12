El Buzón

Comentarios de nuestros lectores en redes sociales

Señor director:

*Sobre la nota titulada “Evo y luchadores sociales tienen puertas abiertas: AMLO”, nuestros lectores comentaron lo siguiente:

Gabriela Ruiz:

Muchas gracias Sr. Presidente, por ser el portador, agradecimiento al pueblo de México del Sr. Evo Morales.

Gilberto Luna García:

Claro al fin que el pueblo bueno y sabio está dispuesto a quitarle el bocado a su familia para darlo a los asilados. Muy bien.

Enrique García:

Qué nos interesa su agradecimiento, es su vida y nosotros la nuestra.

Sandy Cedillo:

Será agradecido con el...

Miguel Porfirio:

No, por favor no. Sr. Presidente. Respete al pueblo de México.

Agustín Coteo:

No son luchadores sociales, son "Socialistas"

Luis Karman Guia:

¿Y él? pues el cerebro cerrado, jeje

Sgaby Montero Álvarez:

Sólo te recuerdo, este país es de todos los mexicanos, tú eres nuestro empleado... el peor por cierto... y tú no nos vas a decir quién sí y quién no ok, farsante

Carlos Moisés Domínguez Servín:

No entiende...

Víctor M García Bab:

Jajaja

Jose Ram Salman:

Sería mejor que el señor presidente junto a Evo Morales, dictador, se vallan lejos de aqui, muy lejos de México.

Juan Manuel:

La puertas abiertas a dictadores .