Señor director:

*Sobre la nota titulada: Mario Villanueva podría salir de prisión esta semana: Segob, nuestros lectores publicaron los siguientes comentarios en las redes sociales:

Gery Sansz: Bien preocupada la secretaria, así debería de trabajar por el país. Bueno ni la toman en cuenta, en algo se tiene que entretener.

Anatalia Domínguez: Ejemplo para los que están robando en este sexenio...la vida es tan corta que para nada les sirve el dinero. Pobres ricos.

Maria Sofía López: Pero que tal cuando vivía como rey y ahora resulta que está enfermo pues que aguante como para robar son buenos.

Lucyla González: Eso es pura transa, nomas se enferman y quieren salir, cómo lo hizo la gordillo y la Rosario Robles va por el mismo camino, ellos no tuvieron ninguna consideración, con tanto pobre.

Ma Elvia Juárez: Que lo suelten, andan muchos más peores y están libres.

Patty Mendoza: Tiene que hacerse responsable de sus malas decisiones como cualquier otro por qué tantos miramientos con estas personas.

Doris López Marrufo: El persiguió a la periodista. Recuerden cuánto daño a su pueblo.

Maru García: Que se quede en la prisión igual que cualquier ciudadano.

Jeronimo Hernández: Saludos, Y Todo Por No Pensar Antes de.

Lucero Villanueva: Esto de Morena ya se me hace raro, nunca creí que fuesen tan inepto para poder liberar a corruptos y asesinos.

Ernesto Vargas: Estando en casa vivirá como un noble, con lujos y bienes, mientras a los que lastimo y robo seguirán igual, queda demostrado una vez más que no se puede hacer justicia en nuestro país, una verdadera pena por este gobierno que tanto prometió a los mexicanos castigar a los que hacen daño al país, y solo parecen más de lo mismo.