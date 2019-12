El Buzón

Comentarios de nuestros lectores en redes sociales

Señor director:

*Sobre la nota titulada “AMLO utilizó de manera indebida 132 mdp del fideicomiso de transición para pagar Servidores de la Nación: PRD” nuestros lectores comentaron lo siguiente:

Carlos Piña: Adelante señor Presidente nuestro apoyo total.

Andrés Alonso Salas Paredes: El perderé llorando como siempre, tuvieron la oportunidad de ayudar a la nación y sólo se dedicaron a robar.

Cesar Rodríguez: Que use otros 230 millones los tiene bien merecidos.

Mario Álvarez: Jaja, si lo fuera, no es nada a comparación con los que usaron los que pasaron, pero están usando.

Arnoldo Córdova: Es para transición, bien utilizado.

Lalo Guzmán: Les arde que los prianistas están metidos hasta el cuello en corrupción y delincuencia organizada y ya no saben que inventar.

Rafa Roaro: En un país en donde la ley no importa y el poder siempre está por encima es un asco, típico de país de tercer mundo. En un país democrático de primer mundo esto sería suficiente para que renunciara o para destituirlo.

Clara Sánchez: Chin! Como no se los robó en vez de contratar a gente, así no AMLO.

Eduardo Breton: Quien le crea a un echeverrista una palabra es o un milenial, o un viejo muy iletrado...

Lizbeth Garcés: Excelente, para eso es el dinero, para pagar a su gente y no para clavárselo, bien MORENA.

Javier Cisneros Galan: No no no, muchísimo dinero es eso, ni el PRI lo hizo en sus más de 80 años en el poder, es una barbaridad.

Sandy ConTovar:

Estos del PRIAND ( o PRD”) son corruptos, ladrones, asesinos, DAN PENA…