El Buzón

Comentarios de nuestros lectores en redes sociales

Señor director:

*Sobre la nota titulada “No encontramos irregularidades sobre Bartlett por caso García Luna: SFP” nuestros lectores comentaron lo siguiente:

Magdaleno Ramírez Ramírez: Se lo dije al Presidente, antes de ser nombrado secretario de Comisión, NO me escuchó por el comentario, lo nombró, haciendo caso omiso a mi comentario.

Jorge Tamez García: Jaja, ni su madre les cree y mañana sale Lopitos alabando a su compinche.

Gabriela Ruiz: A güeno, podré dormir tranquila, gracias por tan importante noticia.

Enrique Arturo Rosales Marín: Que se lo crea su abuela.

José Guadalupe Sánchez Villegas: Se les cayó el sistema.

Abelardo Gómez:

Jajaja, qué casualidad.

Filemón Carrera:

Ja Ja ja, es difícil de creer.

Adrián Jimenez:

No sé si reír o llorar??

Alejandro Daniel Andrade Ramírez: Principales denunciantes PRI PAN PRD

Leonardo Santini Gaytán:

Que lo investigue la UIF, ésos si hacen su trabajo bien y no le interesa quedar bien con el Peje; la chata de la SFP, aprendió la tonada por necesidad, su puesto y el flojo de su marido Ackerman. En fin, sin sorpresas...

Ana Luisa Jiménez Pérez:

Cámara, qué casualidad que nadie tiene cola que le pisen, a quién quieren engañar o incubrir porque todos los funcionarios tienen cola que les pisen, creen que uno no se da cuenta de lo que hacen, quieren tapar el sol con un dedo pero no pueden, todo sale así que no digan que no encontraron nada del señor, están mal.

José Luis García:

No entiendo el mismo que pide pruebas lo acuso durante años y hasta lo puso en su libro y ahora es un buen ciudadano que él diga por qué lo acusaba o que acepte que es un mentiroso.