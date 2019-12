El Buzón

Agradecimiento navideño

* Estimados Bety y Félix, he querido hacer patente y público mi agradecimiento a ustedes y, sobre todo, a su pequeña hija, por haber invertido tiempo (y más en estas fechas) para devolverme mi cartera. Mientras estuvo perdida, lo más notorio resultaba la imposibilidad de hacer trámites; cuando recuperé la cartera, aquello quedó en segundo plano, porque lo más valioso fue que una jovencita haya ido hasta mi domicilio para decirme que se la había encontrado, que había decidido devolverla y que sólo debió esperar a que papá y mamá la pudieran llevar hasta allí para hacer lo correcto.

Dicen aquí en la redacción de Crónica, varios y entre ellos Óscar, mi brazo derecho, que no le había dado tiempo suficiente a la Navidad, porque había iniciado trámites para recuperar mis identificaciones. Confiados en que mi cartera tenía suficientes datos para localizarme, en la recepción del diario me lanzaban un "aún no la traen", dando por hecho que ocurriría. Chela, nuestro emblema en la recepción, insistió en ello y don Vicente se fue a la jubilación hace dos días con esa convicción: la cartera sería llevada a Crónica.

Ocurrió que los esfuerzos de contactarme en redes topó de frente con los días en los que, justamente, no las veía en absoluto, ya que negociaba que me registraran en el hospital donde nacería Mía, a pesar de que su padre, es decir yo, carecía completamente de identificaciones.

Mi pequeña benefactora optó por usar mi credencial INE para localizarme y lo logró.

Quiero decirles Bety y Félix que la premura por regresar con Mía ha hecho que tuviera poco tiempo para estar con ustedes, pero ahora quiero contarle a su hija lo que le dije a Mía cuando finalmente la dejé en el cunero: "Bienvenida a este planeta que quizás muchas veces no es lo que debería ser, pero en el que, eso sí, vale la pena vivir". Creo tener motivos suficientes para ratificar lo que le dije a Mía y lo que dice Bety en sus redes sociales, mejorar es el mejor camino para todos. Hoy mi pequeña benefactora es mejor que ayer por haberme ayudado en mi desventura administrativa, pero sobre todo, porque su acción ayudó también a Mía, cuya existencia ignoraba, ¿podría haber una rectitud más noble que ésa?

Y sí, también debo declarar algo más para que Chela, Vicente y Óscar se sientan dichosamente victoriosos cada vez que me vean. Es justo hacerlo: lo confieso, no debí desconfiar de la Navidad y sus milagros.

Arturo Ramos Ortiz

Subdirector de Información de Crónica