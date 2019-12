El Buzón

Comentarios de nuestros lectores en redes sociales Señor director: *Señor director: Sobre la nota titulada: "Que nos vaya bien a todos, pero en especial a los pobres", desea AMLO, nuestros lectores publicaron los siguientes comentarios en las redes sociales: Macarena Sánchez: Que sus deseos y bendiciones no se queden en palabras, ACCIONES Presidente, y no los empobrezca más diciendo Los pobres, mejor mejore la vida de todas estas personas, SI está ya en sus manos ya deje de tener lastima y actúe, muchos creyeron en usted. Augusto Marrón Amador: Ahora AMLO pide solidaridad después que todo el año se ha encargado de soltar a toda su jauría amaestrada para atacar a todo el que no está de acuerdo con su mala forma de gobernar. Catarino Vicencio Cruz: Jesús no escogió, dio su sangre por la humanidad, por justos y pecadores. Francisco Javier Avelino: Cuánta hipocresía, “que les vaya bien a los pobres” y les quitas los apoyos a ellos y a quienes les dan trabajo. Yolanda Pérez Nateras: Muchas felicidades Señor Presidente. Bendiciones para usted. Karmelita Martínez: Feliz Navidad Sr. Presidente y esposa e hijos, sé que Dios tiene el control en sus vidas y yo oro por ustedes, continuamente, les mando un abrazo muy fuerte. Flor Yáñez Gómez: Bendiciones a familia presidencial. Nabor Patlan: Feliz con nuestro mandatario todo un honor sentirse mexicano y con un presidente que está despertando sentirse orgulloso por su país. Mago Méndez Matías: ¿También a los pobres que dejó sin medicamentos y sin tratamientos?