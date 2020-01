El Buzón

COMENTARIOS DE NUESTROS LECTORES EN REDES SOCIALES

Señor Director:

*Sobre la nota titulada “A partir de hoy, Insabi sustituye a Seguro Popular” nuestros lectores comentaron los siguiente:

Guadalupe Ruiz García: No, no me parece que mientras muchos cotizamos en el IMSS. Y padecemos de la pésima atención, falta de medicamentos, falta de citas en Rx, y especialidad. Tener que esperar un año para una cirugía, un estudio, ahora salga con una estupidez sin planeación ni estudios administrativos, ni lo necesario para poder dar el servicio adecuado. Día a día me sorprende Andrés Manuel. Cuando creo que ya no puede superar la estupidez del día. Sale con otra peor.

José Elías Morales: Bueno, para quienes desconocen la realidad de las partidas presupuestales y del retroceso que implica la desaparición del Seguro Popular en la atención de los servicios de la salud, esta noticia es "genial", pero la realidad supera a esta ficción que significa el INSABI.

Paty Palacios: Feliz año nuevo, esperemos esta institución si de buenos resultados.

Carmina Gómez: Los gastos catastróficos como cáncer y la hemofilia siempre que pasó nunca se acuerdan que hay casos en personas de bajos recursos.

Ma Del Rosario Cornelio: Pues cuando la atención sea eficiente y contraten más médicos con buenas prestaciones para servir mejor a los pacientes le creeremos.

Oscar Olmedo: Tendremos que esperar un mediano plazo para ver resultados y no otra mentira más de un gobierno más. Porque la historia así lo ha demostrado al pasar de los sexenios.

Tania Ramos: No hay medicamento para dar quimio terapias en todo el país... esperemos eso cambie.

