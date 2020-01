El Buzón

COMENTARIOS DE NUESTROS LECTORES EN REDES SOCIALES

Sobre la publicación en Facebook de una extorsión telefónica a la madre de Denise Dresser, nuestros lectores publicaron los siguientes comentarios:

Joval Arredondo: Vergüenza nos debía de dar afirmar que esto pasa desde hace mucho tiempo, cuando prometieron combatir la delincuencia los gobiernos de todos los partidos que nos han gobernado y ahora la quieren combatir con abrazos, preocupante la política actual, que se la pasa culpando a los anteriores gobiernos cuando su responsabilidad hoy es dar resultados a la sociedad que tanto lo necesita, periodistas o no, fifís o chairos como el mismo Peje los etiqueta.

Carlos Moisés Domínguez Servín: Y la seguridad no le quita el sueño a don López, sólo a los ciudadanos normales que la padecen.

Katia Muñoz Corzo: Es una pena que suceda esto. Un abrazo fuerte.

Sergio Gudiño: Mi solidaridad ante lamentable hecho.

Anay Sievel: No es la primera a la que le pasa esto, nos pasa a muchos a diario, por tanto que no la haga de tos; eso (es) gracias a Calderón.

Mario Casas Castillo: Por qué le exigen a este gobierno que apenas está tratando de poner en su lugar las cosas, ahora fue a Denisse, pero eso pasa con toda la población, pero como es famosa pues lo magnifican, por qué no le exigieron a los otros gobiernos que pararáala violencia, esto tiene años sucediendo y ahora sí reclaman, debemos exigir al gobierno pero no olvidando que los anteriores gobiernos hicieron crecer la violencia, ya no vean Televisa y TV Azteca que sólo manejan la información que les conviene.

