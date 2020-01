El buzón

Comentarios de nuestros lectores en redes sociales

Señor director, en torno al caso de una chica a quien un taxista intento secuestrar e introducir en un hotel, tenemos múltiples comentarios de nuestros cibernautas.

*

El primer comentario es en torno a la negativa de levantar la indagatoria (e incluso el cinismo del MP de pedirle a la chica que regrese al hotel por datos):

Es obligación de MP pedir el vídeo para integrar la averiguación; como ciudadano se le pide al MP que ahí cercas una cámara; si no lo hacen que Levante una denuncia en asuntos internos ya que el MP espera una dádiva o mochada para levantar la denuncia los MP... son pura corrupción

Orquidea SD Ramirez nos señala por su parte:

Ahora resulta, que si me agreden le tengo que decir al tipo que me de sus datos generales antes de irse, porque si no, no podré levantar mi denuncia...

Soni L. Hernández:

Todo un calvario eso de denunciar en el Miniesterio Público y si la víctima no tiene los datos exactos es obligación del Ministerio Público recabar la información e ir al dichoso hotel a pedir las imágenes. Increíble que pase esto en la CDMX.

Ramon Garcia nos comenta al respecto:

Por supuesto que es el MP, al recibir la denuncia, el obligado por ley de solicitar al hotel las placas de ese taxi, no tienen porque carajos negarse , de lo contrario que les finquen RESPONSABILIDADES JURÍDICAS...

Ramiro Ramírez:

Y porque los taxistas (se quejan) de que uno prefiere uber, cabify o Didi, por lo mismo, la mayoría de los ruleteros rotulados son unas ratas. Yo sugiero a mis amig@s que antes de subir un taxi rotulado hagan: 1) que tengan placas, las placas deben empezar con A-. B- o M-, segundo, memorizar las placas.