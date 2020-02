El Buzón

COMENTARIOS DE NUESTROS LECTORES EN REDES SOCIALES

Señor Director:

*Sobre la nota titulada: "Aprueban que las mujeres tambien paguen pensión alimenticia", cibernautas y lectores opinan.

Ebelyn Diaz't: En mi caso me robó a mis hijos después de dos años sin hacerse cargo de nada, ni escuela y mintió en todo pidiendo pensión en las demandas . Eso estoy peleando ahorita. No puede ser posible que ya no le den el apoyo a la mujer como debe ser. El hombre sólo llega, miente y le dan la razón , eso sí lo sé, es injusto.

Diana Alvarado: Me parece muy buena idea, porque realmente hay hombres que cuidan de los hijos.

Josué Martínez: Todas piden equidad de género, pero cuando uno se separa la mujer es quien tiene todo el apoyo y siempre gana... A veces ellas son las que fallan por infidelidad o por maltrato a sus hijos u otra razón y causan la separación, y es a ellas a quien apoyan y sólo nos queda ver cómo se divierten quitándole a uno pensión y utilizando al hijo para hacer sufrir, como no permitiendo verlos, llenarlos de mentiras o desatendiéndolos mientras ellas andan en lo que les gusta... la calle y con hombres. Pero aclaro, no todas las mujeres son así. Pero si debería de haber algo más equitativo al momento de una separación.

Flakoko Chimalayotl: Eso es muy cierto, los únicos que más salimos bailando somos nosotros los hombres. En estos casos tenemos que dar pensión y eso no es lo malo, lo malo es que nuestros derechos como padres no son valorados, siempre salimos perdiendo.

Carmen de la O: Hay mujeres oportunistas que de todo buscan sacar provecho y ponen de pretexto a los hijos, pero también hay hombres muy irresponsables que se olvidan que tienen familia.

*Las páginas de Crónica están abiertas a sus lectores. Favor de conectar con la redacción enviando su correspondencia a: Buzón de Crónica

►Londres 38, colonia Juárez, C.P. 06600

► Tel/Fax: 1084-5848 y 1084-5859

► e-mail: nacional@cronica.com.mx

► Facebook: LaCronicaDeHoy

Los textos no deberán exceder las 80 palabras.