*Sobre la nota titulada "Exfuncionarios, brazos de Mancera, huyen del país, los internautas opinan.

Porto Bello. Si robaron que los juzguen y castiguen pero, que el gobierno siga abusando del poder solo para amedrentar está pésimo, un día nos toca a cualquiera de nosotros solo por no pensar como ellos.

Héctor Quiroga Pérez. Si tal dinero está en Europa o en EU semejantes rateros aparecerán en un próximo bestseller, libro o película fulminados por el héroe en ciernes. Toma y daca.

Dulce María Rodríguez Vivas. Era un entramado de rateros , el Jefe de la banda Mancera y sus secuaces. Pedimos Justicia y que se pudran en la cárcel.

Pete Zahot. Pura rata junto con el frentúdo cara de marciano del mancera.

Pablo López González. Ser político si es buen negocio, PRI-PAN-PRD y los que siguen....

Pablo Hdz. Pero falta ir contra el ratero de HYRAM ALMEYDA ESTRADA, exsecretario de seguridad quien se enriqueció en el gobierno de Mancera es fácil vivía en Coyoacán en una casa modesta en meses compró una mansión en la misma Coyoacán y compró casa en el pedregal, así como franquicias y múltiples inmuebles, porque deben dejar impunes a estas ratas.

Jesús Vera. Todos los políticos roban ya sea con discreción o de forma cínica. A cualquier nivel roban al pueblo, aunque lo quieran disfrazar.

Carmen Izquierdo. No he sabido de algún político honesto...ese término no existe en nuestra cultura, aunque muchos quieran darse golpes de pecho y asegurar que nunca han robado...aguas, esos son los peores.