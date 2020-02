El Buzón

Señor Director:

*Respecto a la nota titulada " Investigan si encapuchados fueron pagados", que aborda los daños cometidos al edificio de Rectoría de la UNAM.

Paty Alvarez:

Nunca va a saber quienes fueron, nadamas atole con el dedo

Jonas Alfaro:

Seguimos haciendonos tontos. ¿Cierto?

Mvz Jorge Antonio Martínez: Claro que son pagados.

Ana Isabel Jiménez:

Por supuesto que les paga Andrés Manuel López Obrador hasta ha de ver sido uno de esos cobardes en sus juventudes que se esconden tras una capucha.

Miguel Esquivel:

Graue tan inocente. Él sabe lo que pasa en la UNAM.

Martha Haro Estrada:

Y agárrenlos quítenle la capucha y así sabremos quiénes son.

Enrique Alfaro:

La solución es sencilla, Seguridad UNAM debe concentarse o agruparse (es evidente que son muy pocos) y hacer frente a estos jóvenes. Pagados o no, ellos son responsables de los daños y deben pagar por sus actos.

José Luis Ambriz:

Creo que en algunos casos, como este, debería haber un permiso para que la policía entre a controlar a los delincuentes. Sé que la autonomía debe ser prioridad, pero lo pensarán cuando uno de estos hampones mate a un estudiante u ocurra una campal con saldo fatídico.

Marcela Torres:

La policía no, los estudiantes deben hacer frente a esto, cuantas facultades hay cercanas al edificio de rectoría. No puede ser que un puñado de mequetrefes puedan más que cientos o miles de alumnos. ¿Acaso no les importa? Es momento de hacer un cambio y demostrar el amor a la UNAM.

