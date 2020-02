El buzón

Luego de las escenas grabadas del diputado morenista Azael Salvador Chepi en las que manosea a una mesera, en su tierra oaxaqueña le preguntaron a este legislador si le parecía normal ese tipo de acciones. Como su respuesta fue afirmativa y asegura que así trata a todos sus amigos y amigas, aparecieron nuevas críticas en nuestras redes sociales:

Cody Buno comenta: Ja, ja, se ve que se quedó con ganas.

Esos diputados se creen semidioses, por sus corruptelas y tranzas; creen que todas se les van a arrodillar.

Lamentable la actuación de ese diputado de morena.

Magdalena Gómez también dejó su opinión:

Esos de morena son los peores, ellos pueden hacer y decir de todo, son los dioses.

Sergio Santamaria, sobre el mismo tema había comentado:

¡Qué pena, diputado!

Carlos Bonilla:

Digo representante del magisterial oaxaqueño.

Luis Vazquez:

¡Qué porquería de personas... y el gobierno está infestado de esto.

Miguel Gutierrez Razo:

Esta es la clase de delincuentes con fuero, por los que votó el Pueblo Gueno, o simplemente, lo puso el finísimo.

Monica Castillo:

Pero aún así, aunque sean de otros partidos, los apoya alguna gente. No se vale sólo hablar de "ahí está la 4ta deformacion del país", ya ni quejarse cuando votaron muy claro se dijo que le daba el poder a otros para que roben y no respeten las leyes, ¿o no?