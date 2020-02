El Buzón

COMENTARIOS DE NUESTROS LECTORES EN REDES SOCIALES

*Señor Director:

Respecto a la nota titulada "Fucam dejará de atender gratis a pacientes con cáncer de mama; no logra acuerdo con el Insabi", nuestros lectores hicieron los siguientes comentarios.



Lilith Parra: Claro, no les convenía el gobierno federal, llevaba los gastos médicos y les cortaron su mochada y dicha fundación ya no le gustó porque es de asistencia privada infórmense antes de hablar, no sólo se trata de hacer críticas.



Rodrigo Pacheco: ¡Qué lástima!

Carmina Ramírez: Muy lamentable.

María Luisa Sánchez: Propongo que se den tratamientos y medicamentos a pacientes previo estudio socioeconómico por que lamentablemente va gente rica y a esa gente le cobren.

Cecilia Sánchez Castillo: Todo por la cuarta transformación, el Fucam es una institución de gran prestigio donde se nos atiende con rapidez y al menos a mí no me cobraron nada.



Alejandra Cipriano: Estas personas no son como los líderes campesinos que quieren presupuesto federal para ellos dar los apoyos? Bueno, ésa es mi pregunta, porque si no ¿cuál es el problema?



José Luis García: ¡Ah! pero los chairos decían que estaba mal aplicado el Seguro Popular; lo que es hablar antes de documentarse.



Lupita Rodríguez: Que está causando ese cáncer...

Tiene que haber una raíz...

Una causa.



Jaime García López: Es una fundación presidida ¿por quién?, ¿con donativos de quién? ¿Será lavado de dinero? Comercian con dolor ajeno.

