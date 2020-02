El Buzón

En torno a una de las últimas columnas de nuestro colaborador Isidro H Cisneros, quien a últimas fechas está siendo muy leído en internet, hay comentarios en torno a las transformaciones que representan un retroceso:

La primera en opinar es Diana Barrios, quien dice:

Coincido totalmente, saludos.

Julian RN, nos señala, también desde las redes sociales:

¿De verdad piensa que contábamos con instituciones verdaderamente autónomas?

Durante los gobiernos de Calderón y EPN, ¿se atendieron los Feminicidios?

¿Qué diablos se hizo para prevenir tanta infamia y perversidad contra las mujeres?

Las "estancias infantiles" eran y aún siguen siendo meras improvisaciones (los apoyos se dan directamente al usuario).

El Presidente no está equivocado y ¡qué bueno que a diario lo repite, a ver si así queda claro!:

Son los gobiernos corruptos, simuladores y vendepatrias quienes nos heredaron tanto mal. Nos va costar mucho trabajo revertir tanta crisis en tantos frentes ¿Es mentira?

Y también sobre "La creación de un dictodor" de Isidro, nos dicen los cibernautas:

Porto Bello

Por el nivel de comentarios (no todos) se nota porque estamos así hoy en este país, los fanáticos de verdad no entienden nada, parece ser que su ignorancia no les da para comprender lo que verdaderamente pasa, lamentable.

Ángeles Damián

Mi reconocimiento, Isidro Cisneros. No hay peor ciego que el que no quiere ver

