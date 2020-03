El buzón

Comentarios de nuestros lectores en redes sociales

Señor director:

Sobre la nota titulada "Alertan ecologistas sobre posible catástrofe ambiental por incendios durante este año" nuestros lectores y cibernautas opinan lo siguente.

Eduardo Rodríguez: Ja, no qué tontería, desde muchos años atrás las autoridades han permitido la deforestación a cambio de dinero y regalos y no digan que no, soy testigo.

Alejandra Ledesma: Qué tonteria, es completamente absurdo.

Veronica Slater: Existirá el dinero para este programa o ya se lo acabó el sr López Obrador, tomó el 50 % del presupuesto del plan de desastres, chequen la información.

Paulina García: Esto es una broma.

Hector Gaytan: Cómo no si el kks redujo el rubro para este tipo de catástrofes, yo creo que lo hizo porque como es su país de las maravillas no existen incendios .

Juan Salvador Oribio: El plan debe ser cero cortado de árboles. Reforestar.

Gustavo Flores: Los bosques y la naturaleza no sufragan.

Pablo Herrera: Hasta creen que amlo va soltar $$$ para la prevención de los incendios, y luego qué les da a sus mascotas?.

José Varilla: Va a decir que con tal de hacerlo quedar mal los conservas le subieron mas a la flama del sol!.

Bradley Justicia: No pues si se lo pidieron al Mesías Bananero está en chino que obtengan un buen resultado, al vejete lo que le interesa es disque ahorrar.