El buzón

Comentarios de nuestros lectores en redes sociales

Señor director:

Respecto a la nota titulada "AMLO cambia para el martes venta de cachitos de rifa del avión presidencial", nuestros lectores y cibernautas comentaron lo siguiente:

M D Ojiva: Me parece que desde que asumió la presidencia, le han salido "errores" como éste, en casi todos los rubros. Recuerdo bien el recorte presupuestal a la universidad, el error de numeros en el presupuesto anual por ejemplo.

Lanza su intención de joder a ver si pasa desapercibida, y si resulta evidenciado, se justifica diciendo que fue un "error".

Eliza Pérez: Que preocupado esta por los feminicidios, da a entender que no está haciendo nada ni hará nada.

Toño Piña: Excelente señor presidente.

Agustin Coteo: No pudo soportar la presión de sus amigas feministas, seguramente lo acusaron con uno de sus patrocinadores (George soros).

Montes Gerardo: Traducción.

Me valen tanto que ni la fecha tenía yo presente de su movimientito ese #UnDíaSinNosotras

Triste nuestro México con este gobierno.

Judith Pérez: Que raro que lo olvido será que no es tan importante para él?.

Rod Steiger: Ahora resulta que no se da cuenta el viejo presidente, solo insulta la inteligencia de la ciudadania.

José Alfredo Pérez Robles: Eso que raro es no se da cuenta de nada que no le depositen a ver si no se da cuenta.

Armando Gamboa Gómez: De una u otra manera, despercia el movimiento así gobierna,con ocurrencias y sin planeacion.