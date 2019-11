“El cáncer de mama ya no es sinónimo de muerte”

Lo fundamental es una detección temprana, advierte especialista, que recomienda dejar de lado miedos, mitos y temores y acudir a revisiones médicas periódicas. Remarca que la obesidad y uso prolongado de anticonceptivos aumentan riesgo, aunque las causas son multifactoriales. Existen tres medicamentos que duplican la supervivencia de pacientes en etapa avanzada, pero uno de ellos no ha sido autorizado en México, señala.

Padecer obesidad, el uso prolongado —más de cinco años ininterrumpidos— de anticonceptivos en parches, orales u hormonales, ser quizá demasiado joven e incluso, aquellas que rondan los 50 años, y están en la premenopausia con tratamientos de restitución hormonal, todas ellas tienen en común ser mujeres, en consecuencia, en algún momento de sus vidas existe la posibilidad de que pudieran desarrollar cáncer de mama.

Para tranquilidad de todas las mujeres que se encuentran en esa situación, hoy en día, el cáncer de mama ya no es sinónimo de muerte, existen un amplia gama de tratamientos médicos de última generación que permiten combatir este tipo de neoplasias de manera exitosa.

Para lograr erradicar el cáncer de mama, no hay ninguna receta secreta, de ahí que todas las mujeres en edad de hacerse una mamografía deben dejar de lado miedos, mitos y temores y acudir al médico a una revisión anual, enfatiza Omar Peña Curiel, oncólogo médico certificado por del Consejo Mexicano de Oncología, con subespecialidad en Oncología Médica en el Instituto Nacional de Cancerología (INCan), de la Secretaría de Salud.

En entrevista con Crónica, el especialista, quien forma parte del equipo multidisciplinario de atención de tumores mamarios, tumores ginecológicos y tumores de colon y recto en el Hospital Zambrano Hellion y Hospital San José de TecSalud, en San Pedro Garza García, Nuevo León recuerda que hay varios tipos de cáncer, el más común es en el que se detecta la presencia de receptores hormonales, llamados hormono-sensibles, después los de tipo HER 2 positivo, los triple negativo.

“Para el caso de los triple negativo y HER 2 positivo, aunque no son los más comunes, sí son los más agresivos, de ahí la relevancia —reiteró—, de realizarse chequeos al menos una vez al año, para poder hacer una detección oportuna y poder iniciar el tratamiento de manera temprana”.

Existen dos medicamentos de la farmaceútica Roche, que han permitido mejorar el tratamiento y esperanza de vida de los pacientes con HER 2 positivo, e incluso están en el cuadro de medicamentos del Seguro Popular; sin embargo, existe una tercera molécula “atezolizumab” para el cáncer triple negativo, la cual todavía no ha sido autorizada para su uso en el país, y cuando ello ocurra, pidió, debería también incluirse en el cuadro de medicamentos con cobertura, ya que comprarlo de manera individual resultará extremadamente caro a estos pacientes.

MULTIFACTORIAL. Asimismo, mencionó que alrededor del 90 por ciento de los casos de cáncer de mama, es por factores multifactoriales y en el 10 por ciento restante de las pacientes se ha podido identificar una causa en particular que son mutaciones hereditarias de los genes BRCA1 y BCRA2, como fue el caso de la actriz Angelina Jolie, quien tenía la mutación de estos genes y para no correr el riesgo de desarrollar cáncer se hizo una mastectomía doble con colocación de implante.

Sin embargo, la mayoría de los casos de cáncer de mama se deben a aspectos multifactoriales “y no podemos echarle la culpa a una sola cosa, aunque sí se tienen identificadas cuestiones como la obesidad, pero no sólo para el desarrollo de cáncer de mama, sino también cáncer de colon, de endometrio, de ovario; el tabaquismo es otro factor de riesgo no sólo para cáncer de pulmón, sino para cáncer de mama, así como una vida sedentaria”.

Además de los anticonceptivos, “éste es un factor que duplica el riesgo de tener cáncer de mama y aunque no es un aspecto determinante, sí influye”, así como las mujeres en edad menopaúsica, quienes toman terapias de restitución hormonal con la finalidad de reducir los bochornos, sequedad de la piel, caída del cabello, “por lo que este tipo de tratamientos deben suministrarse bajo supervisión médica, para valorar precisamente todos estos posibles efectos”.

El especialista puntualizó que aún se tiene poca evidencia y apenas se comienzan a arrojar los resultados de algunos estudios, “se está identificando, todo lo anterior puede ser un factor de riesgo, de ahí la importancia de distinguir entre factor de riesgo o factor de causalidad. El de riesgo aumenta esa probabilidad, pero eso de ninguna manera significa que inevitablemente vaya a suceder.

“El factor de causalidad, quiere decir que si me expongo a algo definitivamente va a ocurrir y con los anticonceptivos hormonales y orales sucede, es decir, sí aumenta el riesgo, pero es mínimo”.

En este sentido, precisó que el riesgo de contraer cáncer de mama a lo largo de la vida de la mujer ronda el uno por ciento de probabilidades, y con estos métodos de control de la natalidad o los medicamentos de restitución hormonal, ese riesgo aumenta, a lo mucho al dos por ciento, precisó.

ANTICONCEPTIVOS. Por otra parte, enfatizó, es muy importante mencionar que los anticonceptivos hormonales reducen el riesgo de cáncer de ovario “de tal manera que tenemos algo a favor, pero también un elemento en contra”, ante lo cual, el oncólogo recomienda utilizar estos métodos de control por no más de cinco años y también hacerlo en forma interrumpida. “Hemos visto que si el uso es con periodos de descanso y no por más de 10 años, eso ya no impacta tanto en el riesgo”.

Lo mismo ocurre con las terapias de restitución hormonal, como son estrógenos y hormonas que estamos poniendo de manera exógena y se usan de manera prolongada, eso hace que el riesgo aumente.

Ante tal situación, resaltó, ya existen en el mercado otro tipo de medicamentos no hormonales para disminuir los síntomas de la menopausia “y la tendencia médica es utilizar cada vez menos la terapia de reemplazo hormonal”.

En la actualidad y gracias a los avances en la medicina y los diversos tratamientos, hoy el cáncer ya no es sinónimo de muerte, lo fundamental, enfatizó, es una detección oportuna, de preferencia en etapas tempranas I, II o III, y para lograrlo, es sumamente importante que las mujeres acudan a revisiones periódicas, porque la mayoría de los casos son detectados en etapas avanzadas, cuando ya el cáncer hizo metástasis incluso en otros órganos.

Al respecto, cabe mencionar que el cáncer de mama se ha convertido en la principal causa de muerte en mujeres, incluso con la estimación de que cada día, alrededor de 10 mujeres fallecen por esta causa.

Ello, debido a que alrededor del 58 el 70 por ciento de las pacientes con cáncer de mama es diagnosticado en etapas avanzadas, es decir, etapa lll, que es cuando el cáncer mide más de 5 centímetros y afecta a los ganglios en la axila, así como en la etapa lV, que es cuando ya ha hecho metástasis, es decir, que se ha diseminado a otros órganos.

TRATAMIENTO PERSONALIZADO. Ante este panorama, el doctor Peña Curiel recordó que ha habido importantes avances para el tratamiento de los cáncer HER 2 positivo y Triple Negativo, con medicamentos denominados con anticuerpos monoclonales.

En el caso del HER 2 positivo, éste se expresa en la superficie de la célula, en donde hay una serie de receptores a través de los cuales se “alimenta” el tumor y con el uso de la quimioterapia sucede que se destruyen todas las células no solo las malignas “es decir que a todas las células les toca algo de fuego cruzado, por eso tiene tantos efectos adversos”.

Con estas moléculas nuevas, una de nombre trastuzumab y otra pertuzumab —ambas de laboratorios Roche—, lo que hacen es ir a donde está este receptor HER 2 se une a él y lo bloquea de esta manera hace que la célula ya no se puede alimentar y al no poder crecer se muere y así es como se controla el cáncer. Estos avances en medicina personalizada nos ha permitido, primero, alargar la supervivencia, así como disminuir la toxicidad de las quimioterapias.

En el caso del Triple Negativo no tiene ningún receptor como en el HER 2 que esté “alimentando” al tumor, “lo que sí sabemos es que son tumores que se involucran mucho con nuestro sistema inmunológico, ya que las células regularmente reconocen a las células cancerosas y las destruyen, pero llega un momento que las cancerosas son tantas que el sistema inmunológico ya no las alcanza a reconocer como malas, lo cual provoca que siga creciendo el cáncer.

Es así como en la inmunooncología o inmunoterapia se cuenta ya con un nuevo fármaco, el atezolizumab, para el triple negativo, el cual ayuda al sistema inmunológico a volver a reconocer a las células del cáncer como malignas para destruirlas “de tal manera que nos ahorramos mucha parte de la toxicidad de la quimioterapia y estamos dando un tratamiento específico para este grupo de pacientes”.

Asimismo, sostuvo que cuando una paciente ya no puede ser curada, por la etapa avanzada en la que le fue diagnosticado el cáncer, sí existen amplias posibilidades de tratarla y ofrecerle una muy buena calidad de vida, que significa pocos efectos adversos en el tratamiento y que pueda hacer la mayor parte de sus actividades de la vida diaria lo más normal posible.

“Estos tres medicamentos, prácticamente han duplicado la supervivencia de los pacientes con un muy buen perfil de seguridad y pocos efectos adversos”, sin embargo, admitió, que en el caso del trastuzumab tiene en México poco más de 10 años en el mercado.

De estos tres productos el atezolizumab es el único que aún no ha sido aprobado para su uso en México, “pero esto es algo que apenas en Estados Unidos se está regulando, entonces no estamos tan atrasados en ese sentido, mientras que los otros dos medicamentos indicó “de lo que yo te puedo platicar por pacientes que atiendo en el Seguro Popular es que tenemos las dos moléculas”.

En este sentido, aplaudió que trastuzumab y pertuzumab, estén dentro del portafolio médico del gobierno, al tiempo que externó su deseo de que se hiciera todo lo posible para que todos los pacientes con Seguro Popular puedan contar con el atezolizumab para el cáncer triple negativo, ya que, pese a no estar autorizado todavía para su uso en el país, el especialista señaló que intentar comprarlo del bolsillo de los pacientes resultará extremadamente caro.