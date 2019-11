El caos administrativo llamado Tláhuac: devuelve recursos que necesita y reporta obras inexistentes

A Raymundo Martínez Vite, alcalde de Tláhuac, sólo le valió contar con una amplia mayoría morenista en el Congreso de la CDMX, ante la que presentó un verdadero enredo administrativo. Teniendo a cuestas un enorme subejercicio (que llamó “ahorros” hace unas semanas) solicitó 503 millones de pesos más para el próximo año. También trató de explicar el caso de los mercados a reconstruir por daños de los sismos y cuyo presupuesto se esfumó sin poner un solo tabique.

En efecto, a pesar de que existían recursos etiquetados para obras de reconstrucción por el sismo del 2017, al día de hoy ni siquiera se han iniciado las obras.

El alcalde informó a los legisladores que de los 20 millones de pesos etiquetados para la reconstrucción del Mercado de Zapotitlán, devolvió 6 millones a la Secretaría de Finanzas. Pero como resultó que sí los necesitaba para la obra, recortó programas sociales. Martínez Vite aseguró que hay un avance del 50 por ciento, lo que es sencillamente falso: el viejo mercado sigue allí, semiabandonado y no hay claridad sobre cuándo levantará el nuevo.

Crónica, desde hace varios días, ha documentado que son al menos tres mercados los que se encuentran en esta situación y con los locatarios en instalaciones provisionales en vía pública.

Martínez Vite trató de explicar el caso del Mercado de Zapotitlán y dijo que gastó en un estudio estructural, pues la construcción estaba en riesgo, que el resto del dinero fue para lo que denominó el inicio de la obra y que al final sólo le quedaban 6 de los 20 millones iniciales. “Regresamos 6 millones de pesos a finanzas y la obra ya lleva un 50 por ciento de avance”.

El alcalde fue cuestionado por la diputada panista América Rangel quien señaló que la inversión para obras públicas “no se ha ejercido ni un peso de los 267 millones etiquetados en este rubro y sólo se reporta el comprometido de 153 millones, que representa el 57 por ciento del presupuesto asignado”.

Con respecto al Mercado de Zapotitlán el perredista Jorge Gaviño calificó como simulación todo lo acontecido pues, dijo, “se pagaron facturas, simulando actos jurídicos como si estuviera la obra en avance y esto a mí me parece no solamente que se arriesgue el servidor público, me parece un acto simulado y digo que me parecería porque nosotros no somos de ninguna manera autoridades para poder señalarlos de una manera legal, sin embargo me parece que es un acto simulado”.

El alcalde respondió con una invitación a un recorrido por las instalaciones del mercado para las Comisiones de Presupuesto y de Abasto para que “se den cuenta del trabajo que estamos realizando, porque para nosotros este mercado es una prioridad, es una prioridad porque se han dicho muchas cosas. Yo los invito a que vean la realidad de este mercado; quiero comentarles que hemos cumplido con todo, hemos trabajado con toda la documentación que nos ha pedido Contraloría. Tan es así que en la comparecencia que tuvo aquí el Contralor, él también dio fe de la cuestión del mercado, y no tenemos ningún problema con el ejercicio que hemos hecho”, reiteró.

Martínez Vite solicitó a los congresistas para el 2020 un presupuesto de 2 mil 257 millones de pesos, mismo que rebasa en 503 millones lo aprobado por el Concejo de la alcaldía.

“Hacemos una propuesta, y ojalá nos puedan ayudar, de una solicitud de un presupuesto de 2 mil 257 millones 756 mil 206.80 pesos, que en su momento nosotros creemos que eso nos va a ayudar para atender una de las cuantas demandas que existen en la demarcación”, finalizó el alcalde de un desastre administrativo llamado Tláhuac.