El carisma es la característica primordial del líder: David Ross

Primera Parte

A casi 30 años de llevar a cabo entrevistas para esta sección, podría decir que son muchos los hombres y mujeres que me han sorprendido con su habilidad intelectual y capacidad para desarrollar exitosamente su trabajo. De entre ellos destaco a don David Ross, un artista y estratega de la imagen cuyas fotografías han dado la vuelta al mundo en materia política como la base de grandes campañas y diversos gobernantes, sin dejar a un lado su también exitosa ­carrera en materia comercial.

Con él una muy grata charla que reproducimos en Crónica y que dada su amplitud e interés dividimos en dos partes. Aquí la primera de ellas.

—¿Una imagen dice más que mil palabras?

—Una imagen dice más que mil palabras, reza un refrán chino y por ser acertado se ha venido haciendo célebre y universal. Generalmente así sucede, sin embargo podemos afirmar que todo en la vida, como dijo Einstein, es relativo. No puede comunicarse con una imagen un suceso trágico. ¿Cómo puede comunicársele a una madre la muerte de su hijo en la guerra con alguna imagen? No me imagino una imagen que pueda trasmitir la tragedia y el dolor que es expuesto en una breve frase de pocas palabras, específicas, concretas, llanas y dramáticas. Sin embargo en otras circunstancias, la imagen tiene la fuerza y la elocuencia de un relámpago de vivencia y expresividad que la palabra no alcanzará jamás. En mi caso particular, en el que he venido retratando políticos y personalidades que tienen que proyectar en un instante la fuerza interior, el espíritu que los anima, el ideal que los impulsa, el magnetismo que poseen, el poderío del que han sido dotados por la naturaleza y en ese caso, no existen palabras que expliquen lo que una imagen puede trasmitir. Aquí podemos afirmar que una imagen dice de la persona lo que su biografía no podría describir en 1000 palabras.

—¿Cuál es el aporte real de la imagen en una marca, un producto o en un personaje público?.

—¡La identidad! Cada marca, cada persona tiene una “identidad” que la hace diferente y eso hay que subrayarlo enfáticamente. Una marca debe diferenciarse de las otras. Si cuando se hace un anuncio, los prospectos perciben más el concepto que la marca, cabe la posibilidad de que en algún momento que necesiten ese producto compren el producto de la competencia. Por tal razón, el gurú del marketing mundial, Al Ries, en su maravilloso e ilustrador libro Las 22 Leyes Inmutables de la Mercadotecnia, menciona y explica en su Ley 6 de “La Exclusividad” y 14 “De los Atributos” que cada marca debe caracterizar, diferenciarse e identificarse por sus características “exclusivas” y sus “atributos” diferenciadores. La mercadotecnia es una batalla de ideas y para ello, cada marca debe tener su propia “idea” y sus características sobresalientes concentrando sus fuerzas en ello. El fotógrafo publicitario debe ser un gran comunicador, un gran vendedor y traducir la fórmula de ventas AIDA, que recoge los conceptos de “Atención, Interés, Deseo y Acción”, a la fórmula IBAE, que convierte visualmente esos conceptos en “Impacto, Belleza, Ambientación y Entusiasmo”. Ahora bien, hablando de un candidato y el efecto que produce en su campaña un retrato bien realizado, es lo que yo denomino “PSICOLÓGICO-INSTINTIVO-EMOCIONAL”, pues va de la psique del retratado a la emoción y al instinto del observador. Debe persuadir, seducir, cautivar, hacer que el candidato sea aceptado con entusiasmo por el elector y la sociedad, hacer que una presencia adecuada llegue a la percepción de las personas, que se distinga, que se diferencie, que sobresalga de entre los demás candidatos, que genere la emoción de ser preferido creando una emoción agradable de aceptación. Que movilice conmoviendo, que genere confianza, que constituya una promesa al percibirse una persona que materializa un esfuerzo colectivo en alcanzar un mejor nivel de vida y una mejor representatividad de la población. El funcionario en el poder, debe conllevar un contenido psicológico de afecto y apelar a la emoción, creando con sus atributos el concepto de “carisma”. El carisma es la característica primordial del líder. El carisma es una fuerza creativa y en constante regeneración. El carisma es sinónimo de espíritu, propósito, fuerza, determinación, magnetismo, ­poderío, vitalidad y entusiasmo, entre otras cualidades.

La ciencia de la psicología de las masas unifica los pensamientos de grandes sociólogos en un núcleo unitario que describe el comportamiento de las masas y la interacción del líder con ellas y establece que el grado del compromiso de los integrantes de un grupo, está en proporción directa al carisma del líder, es decir, a la intensidad del estímulo provocado por el líder inspirador. El “carisma” es o al menos debe ser la “identidad” de un personaje público.

—Tú has sido el fotógrafo de importantes personalidades del ámbito empresarial y político. ¿Quiénes te han dejado más en esta experiencia y por qué?.

—Los premios Nobel. Cuando retraté a Rigoberta Menchú fue una experiencia muy original y muy plena. Una vivencia muy emocionante porque sin saberlo yo estaba rompiendo algunos tabúes que luego me di cuenta cuando recibí una carta extensa de ella en la que empieza diciéndome que desde pequeña en su comunidad, había aprendido, quedando muy grabado en su mente, que no debería dejarse tomar una fotografía porque con ella se escapaba el alma. En la misma carta explica que en cuanto ella empezó a tener fama se vio asediada abrumadoramente por fotógrafos, quienes le provocaron una fuerte animadversión en contra de las personas que ejercen la profesión.

Mario Molina me escribe que fue una de las experiencias más intensas de su vida. Entiendo que no por mí, sino por el hecho de que el Presidente Zedillo me enviara a hacerle sus retratos oficiales cuando fue galardonado con el premio Nobel. Por la misma razón y por tratarse de quien era, para mí también fue una experiencia única. Shimon Peres, mencionó varias veces que estaba en la “silla eléctrica”, pero que de repente se había sentido muy confortable.