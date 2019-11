El Cervantes significa un diálogo entre Cataluña y España, dice Joan Margarit

El poeta, tras recibir el premio, agrega que no está en su capacidad resolver el problema del independentismo. El jurado definió su obra como de “honda transcendencia y lúcido lenguaje siempre innovador”

El poeta catalán Joan Margarit fue galardonado ayer con el Premio Cervantes 2019 por su obra bilingüe, tanto en catalán como en español, su lenguaje innovador y por la pluralidad cultural que representa.

Un tema en el que ahondó Margarit en una posterior rueda de prensa en Barcelona, donde aseguró que prefiere que se identifique este galardón “con el diálogo entre lenguas, entre Cataluña y España”, aunque no quiso expresar su opinión sobre la situación política actual.

Al ser preguntado, Margarit rechazó opinar — “a mis 81 años”, precisó— pero advirtió: “No es mi interés ni mi capacidad resolver estos temas, aunque no quiere decir que sea indiferente”.

Y aseguró que tiene dos lenguas: el catalán, la lengua materna, “y gracias al general Franco que me la colocó, el castellano, que no pienso devolverle, pues las lenguas no son culpables de nada”.

Según el fallo del jurado, la obra poética de Margarit (Sanaüja, Lérida, 1938), “de honda transcendencia y lúcido lenguaje siempre innovador, ha enriquecido tanto la lengua española como la lengua catalana, y representa la pluralidad de la cultura peninsular en una dimensión universal de gran maestría”.

El ministro español en funciones de Cultura y Deporte, José Guirao, dio a conocer en una rueda de prensa el veredicto del jurado, que estuvo presidido por la poeta uruguaya Ida Vitale, ganadora del Cervantes el pasado año.

“Un grandísimo poeta en lengua española y en lengua catalana” de cuya extraordinaria calidad poética “nadie puede dudar”, dijo el ministro sobre Margarit, que es también arquitecto, y que unirá el máximo galardón de las letras en castellano a los importantes premios de poesía que ya posee.

Margarit ha recibido ya el Premio Nacional de la Crítica (1984 y 2008), el Rosalía de Castro (2008) o el Nacional de Poesía 2008 del Ministerio de Cultura por la obra Casa de Misericordia. En 2013 le fue concedido en México el Premio Víctor Sandoval Poetas del Mundo Latino (a la obra completa), conjuntamente con José Emilio Pacheco y el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda.

El pasado mes de mayo su obra fue también reconocida con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2019, un galardón que recogerá en los próximos días.

Joan Margarit publica siempre en catalán y en castellano: “Soy un poeta catalán pero también castellano, coño”, dijo el pasado 4 de noviembre al depositar su legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes.

Margarit comenzó su trayectoria poética en 1963 publicando en castellano Cantos para la coral de un hombre solo y, después de un largo paréntesis, publicó, en 1975, Crónica. A partir de 1980 inicia la publicación de sus poemas en catalán.

Entre los títulos premiados de su obra en catalán destacan Cants d’Hecatónim de Tifundis (1982), Vell malentès (1981), Mar d’hivern (1986), La dona del navegant (1987), Càlcul d’estructures (2005) o Casa de Misericordia (2007).

Ida Vitale desveló en su comparecencia ante los medios de comunicación que no había apoyado al poeta ganador, sino que había apostado por el escritor, también catalán, Enrique Vila-Matas.

Vitale puso la nota de humor al explicar que quería dar “consuelo a los derrotados”, y por eso no dudó en confesar la identidad de su candidato y los apoyos que había recibido, a pesar de que el ministro de Cultura español no hacía más que advertirla de que no se solía dar a conocer la identidad de los finalistas.