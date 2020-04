“El cine es la memoria de los pueblos”: Adiós a Gabriel Retes

Luto. El cineasta mexicano fue pieza importante en la década de los 70 que marcó al cine mexicano. Dejó títulos fundamentales como El bulto, Bienvenido Welcome y La ciudad al desnudo.

“El cine es la memoria de los pueblos”, dijo el cineasta Gabriel Retes en una entrevista con Crónica, realizada a propósito del estreno de su más reciente filme Enamor(d)ados, que se proyectó en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), en el año 2016. Ese filme llegaría a la Cineteca Nacional el año pasado con el nombre de La Revolución y los artistas.

Para esta película tomó como trama la historia de amor entre el Dr. Atl, como fue conocido en el mundo artístico el pintor y escritor mexicano Gerardo Murillo Cornado, a quien da vida el mismo Gabriel Retes, y Nahui Olin, interpretado por su pareja en la vida real Meritxell Galez, en una época en la que José Vasconcelos funda la Secretaría de Educación Pública, con el apoyo de Álvaro Obregón, entonces presidente de la nación.

En medio de ese contexto liberal, Retes muestra algunos lapsos en los que se cruzan amores intelectuales, propuestas ideológicas y políticas y se intenta criticar la situación actual del país. Aquella última postal fílmica del cineasta, sin ser un filme destacado en su filmografía, sí mantiene una lectura del realizador desde una postura ideológica, la de un realizador que vivió la década de los 70, la más decisiva en la historia del cine mexicano, bajo el pensamiento de tener una revolución ideológica con el cine como su mejor arma.

“Los cineastas somos la herencia de los muralistas, por eso me gusta ver mi cine en pantalla grande, soy un dinosaurio, pero si el público no exige más cine mexicano, esto se acabó”, afirmó el director, en aquella charla con este medio. Hoy el cineasta perdió la vida a los 73, sin aún anunciarse la causa de su deceso, en medio de una lucha por salvar los incentivos fiscales que permitieran hacer cine mexicano, como lo dio a conocer hace unos días en el último video que hizo para alzar la voz contra las posibles desapariciones de subsidios del FONCA y FOPROCINE.

Nació el 25 de marzo de 1947 en la Ciudad de México. Su nombre completo es José Ignacio Gabriel Jorge Retes Balzaretti. Comenzó a actuar de teatro clásico cuando tenía 12 años, una actividad que lo llevó a participar en montajes como Becket o el honor de Dios, de Jean Anouihl; Edipo Rey, de Sófocles; El camino del tabaco, de Erskine Caldwell; Los albañiles, de Vicente Leñero, y Flores de papel, de Egon Wolf, por mencionar sólo algunas.

También dirigió las obras Sinfonía otoñal y Crepúsculo nocturno, ambas de Friedrich Dürrenmatt; Los objetos malos, Verano negro y Octubre terminó hace mucho tiempo, las tres de Pilar Retes y Trainspotting. “Tengo la suerte de que mi padre es director de teatro. Empecé a actuar desde muy chavo. Después Alejandro Galindo me habló para hacer una película y desde entonces decidí que mi vida era el cine”, recordó en una entrevista publicada por la revista semanal Macrópolis, en 1994, a propósito del estreno de su filme Bienvenido Welcome.

Estudió dos años la carrera en Letras Españolas en la Universidad Iberoamericana. Con el fin de dedicarse por entero a la labor artística y cinematográfica, abandonó los estudios, para incursionar en 1969 como actor de cine en la cinta Ardiendo en el sueño, dirigida por Paco Ignacio Taibo II, aunque profesionalmente lo hizo en Cristo 70, de Alejandro Galindo.

Este acercamiento al mundo cinematográfico lo llevó a crear sus primeros trabajos en súper 8. Realizó los cortometrajes: Sur (1969), El paletero (1970), Fragmentos (1971), El asunto (1972) y Tribulaciones en el seno de una familia burguesa (1972).

Como actor de cine también participó en Ya somos hombres (1970), de Gilberto Gazcón; La bestia acorralada (1974), de Alberto Mariscal; Los cachorros (1971), de Jorge Fons; Presagio (1974), de Luis Alcoriza; Las fuerzas vivas (1975), de Luis Alcoriza; Lo mejor de Teresa (1976), de Alberto Bojórquez; El recurso del método (1977), de Miguel Littín, y El cometa (1997), de Marisa Sistach.

Pronto sus inquietudes artísticas lo llevaron a probar en otras facetas dentro del cine y en 1975 dirigió su primera película profesional, Chin chin el teporocho, basada en el libro de Armando Ramírez, que lo llevó a obtener el Ariel de Mejor Ópera Prima. La cinta narra la historia de un alcohólico del barrio de Tepito, en la capital mexicana, que recuerda cómo terminó en el mundo de las drogas.

También fue uno de los fundadores de la Cooperativa de Cine Marginal, patrocinada por la Tendencia Democrática del SUTERM (Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana), 1972, y de DASA (Directores Asociados Sociedad Anónima). Además, fue secretario del trabajo del Sindicato de Autores Cinematográficos.

En 1973 dirigió el largometraje Los años duros (1973), conformado por el cortometraje Los años duros, y el mediometraje Los bandidos. Ese mismo año se crea el Taller de Escritores Cinematográficos, “el Estado decide que los guiones emanados de ese taller serán los que se van a filmar”, dijo en una entrevista a un medio venezolano en 1996.

“Nos reunimos todos los lunes, todos los que en aquel entonces estábamos comenzando como realizadores. Todos los que pensábamos que el cine es mucho más que entretenimiento, que es una forma de expresión, un fenómeno cultural. Nos sentábamos a leer nuestras obras, a corregirlas a hacerle los tratamientos necesarios. A partir de este proceso surge el Nuevo Cine Mexicano”, enfatizó en dicha publicación.

Del mencionado taller surgió para ser filmada Nuevo mundo (1976). Ya hecha esta película, Margarita López Portillo (directora de RTC) no dejó que saliera para participar en el extranjero, al respecto Retes recordó: “Me invitan para Cannes con Nuevo mundo y la señora dijo que no, me invitaron a Berlín con la misma película y la señora también dijo que no”.

En 1978, formó la primera Cooperativa Cinematográfica Río Mixcoac, y a partir de ese momento se convirtió en un autor independiente y filma Bandera rota (1978). Aquella década marcó un antes y un después en la historia del cine mexicano:

“Fui de los directores que debutaron en esa década. En 1974 filmé Chin Chin…, que se estrenó en 1975, pero tuve la suerte de hacer unas veinte películas entre 1970 y 1975. Estaba muy inmerso; de hecho, a mí me tocó el ocaso del cine de los productores privados, los del Condominio de Productores. Me tocó la bronca en Los Pinos, cuando se retiraron y Echeverría tuvo que enmendar y ponerle nuevo rumbo a la industria”, dijo Retes a Crónica, en una entrevista posterior para el artículo Cine mexicano de los 70: La década crucial.

En los años 80, trabajó para televisión; como realizador de la serie Niños y niñas (26 programas, 1981) de la SEP (Secretaría de Educación Pública), y como coproductor de la serie La rebelión de los colgados, basada en la obra de Bruno Traven (1986), coproducción con Antena Uno, RAI, Televisión Española y Channel Four.

Entre 1989 y 1991 dirigió los siguientes videohomes: La mudanza de la muerte, La mujer fiel, Dispárale a matar, El nacimiento de un guerrillero (versión de la cinta Los años duros, 1973) y La muerte de un paletero (versión corregida y aumentada de El paletero, 1970).

Sin embargo, sin duda, la película más famosa de Retes fue El Bulto, donde narraba la historia de un fotógrafo de izquierda que queda en coma durante 20 años por los golpes que recibió mientras cubría la Matanza del Jueves de Corpus en la capital, el 10 de junio de 1971. Al despertar, dos décadas después, descubre cómo su familia ha seguido con su vida y le cuesta adaptarse de nuevo a la realidad.

Otros filmes destacados de su carrera fueron Bienvenido Welcome (1994) y La ciudad al desnudo (1989). En cierta ocasión, Retes comentó que su cine está totalmente comprometido con el público, y siempre está pensado en el espectador: “Hago cine pensando en los espectadores; sin ellos el ciclo no se cierra”. Por lo pronto, el cineasta se fue y nos dejó su obra para no cerrar el ciclo.