El cine llegó a la Luna antes que el hombre

Antes de la llegada del hombre a la Luna, en el cine ya se habían dado algunos pasos relativos a esta hazaña y la imaginación de los artistas los llevó a recrear historias sobre la posibilidad de tocar suelo lunar.

Primeros filmes. Un Viaje a la Luna (1902), George Méliès materializó el primer sueño fílmico de la llegada del hombre a la Luna, inspirada en la novela de Julio Verne, From the Earth to the Moon, así como de First Men in the Moon, de H.G. Welles. Ahí vemos el icónico aterrizaje de la nave que se estrella en uno de los ojos de la luna.

Décadas más tarde, llegó La mujer en la Luna (1929), de Fritz Lang, un clásico que presenta la historia de un hombre que planea llegar a la Luna para obtener oro. En los años 30 destaca la cinta soviética Viaje cósmico (1936), de Vasili Zhuravlyov, que trata cómo en 1946 se lleva a cabo una expedición hacia la Luna.

En los años 40, el cineasta mexicano Jaime Salvador llegó a colaborar con Buster Keaton en El moderno Barba Azul (1946), quien es confundido con un asesino de mujeres y se escapa en un cohete a la Luna. El cine mexicano contribuye también con Viaje a la Luna (1958), en una comedia de enredos en la que participan Tin Tan, Viruta, Capulina y Chabelo, entre otros.

Fue en los años 50 cuando aumentó la tensión política y cuando llegaron algunos de los filmes más incisivos. Con destino a la Luna, de Irving Pichel, se estrenó en 1950 y registra de forma detallada un posible viaje a la Luna. También la serie Radar Men from the Moon (1952), de Fred C. Brannon, y De la tierra a la Luna (1958), de Byron Haskin, que también adapta aVerne.

Los años 60. La competencia científica inspiró filmes como Man in the Moon (1960), de Basil Dearden, una comedia sobre un hombre aparente inmune a las enfermedades elegido para llegar a la Luna, aunque al aterrizar se lleva una decepcionante sorpresa.

Nude on the Moon (1961) sobre una expedición a la Luna en la que descubren que está habitada por hermosas mujeres desnudas. Para 1964 llegó First Men on the Moon, otra adaptación de H. G. Wells, sobre un grupo de astronautas que aterrizaban en la Luna y encontraban a un extraño anciano que había llegado décadas antes.

En Cuenta atrás (1967), de Robert Altman, la NASA pretende adelantarse a los soviéticos en enviar al primer hombre a la Luna, pero sin plan de regreso hasta que el astronauta pueda ser rescatado por la nave Apolo. Mientras Luna Cero Dos (1969) va sobre una nave con la misión de trasladar un asteroide hasta la Luna para que choque y explote.

También es necesario mencionar 2001: Odisea del espacio (1968), el clásico de Stanley Kubrick, quien ofreció una espectacular representación del paisaje lunar que además propició la idea de que la llegada a la Luna fue una simulación cinematográfica.

Después de la llegada. La primera película que tocó el tema fue Moonwalk One (1970), documental que explora todos los aspectos de la misión Apolo XI.

Luego, en Stowayway to the Moon (1974) aparece Pete Conrad, la tercera persona en caminar sobre el suelo lunar. Huellas de pisadas en la Luna (1975), de Luigi Bazzoni, un giallo sobre una mujer que sueña con las huellas de un astronauta que cree que se ha quedado olvidado y abandonado en la Luna.

En Superman II (1980) se pudo ver a los villanos interrumpir una misión de la NASA en la Luna. En Elegidos para la gloria (1983), se cuenta la historia real de Chuck Yeager, uno de los primeros pilotos en romper la barrera del sonido.

En los 90 llegó La cara oculta de la Luna (1990), sobre una nave que queda a la deriva en el lado oscuro de la Luna en el año 2022; Pontiac Moon (1994) sobre un padre que lleva a su hijo a un viaje que coincide con el despegue del Apolo XI; además de 13, de Ron Howard, que adapta una historia inspirada en un hecho real.

Nuevo milenio. En The dish (2000) se cuenta una historia que es testigo de la llegada del hombre a la Luna por televisión. Operación Luna (2002), aborda una de las teorías conspiratorias sobre la no llegada a la Luna, mientras que En la sombra de la Luna (2006) también se documentan las misiones del Apolo.

Duncan Jones, filmó Moon (2009), sobre cómo después de la llegada a la Luna un astronauta que está allí establecido, trabaja en una excavación minera. Por su parte, Gonzalo López-Gallego presentó Apollo 18 (2011), este falso documental revela las verdaderas razones por las cuales el hombre jamás volvió a la Luna.

De Francia llegó Moonwalkers (2015), una comedia que narra cómo días previos al aterrizaje del Apolo XI, el agente de la CIA Tom Kidman contrató a Stanley Kubrick para filmar un falso paseo lunar. También está el thriller Operation Avalanche (2016), en el dos agentes de la CIA infiltrados en la NASA, quedan atrapados en una conspiración para simular alunizajes para la misión Apolo XI.

Los últimos filmes son El primer hombre en la Luna (2018), de Damien Chazelle, que nos acerca al conflicto interno de Neil Armstrong antes de llegar a la Luna y el documental Apollo 11 (2019), que cuenta los preparativos del despegue de manera fascinante.