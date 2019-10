El cine me ayudó a perderle el miedo a la muerte Gael García

El director y actor mexicano Gael García Bernal se dijo consciente del poder que tiene la cinematografía para “afectar” a la gente, y confesó que fue gracias a esta que su vida cambió y le ayudó a perderle el miedo a la muerte.

“Como saben, es en momentos de crisis que aparece el cine real. Te libera, estimula algo que parece resistencia. Sin exagerar el poder que el cine tiene para afectarnos, hay películas que me han cambiado la vida, lo que me ayudó a perderle el miedo a la muerte”.

Algunos ejemplos de las películas que lo hicieron “despertar” tanto política como socialmente son: Memorias del subdesarrollo (1968), de Tomás Gutiérrez, y George Harrison: Living in the material world (2011), de Martin Scorsese.

García Bernal compartió este viernes con el público francés durante una master class en el Théâtre Comédie Odéon, como parte de la edición número 11 del Festival Lumière, del que es invitado especial.

El ganador del Globo de Oro por la serie Mozart in the jungle no dudó en manifestarse a favor de los migrantes, al recordar que el “viajar y la migración son parte de nuestro ADN”, además de compartir un poco de su prolífica carrera, la cual, tras rodar Diarios de motocicleta (The motorcycle diaries, 2004) cambió un poco.

“Una de las mejores experiencias de mi vida, un viaje casi místico. Siento que Ernesto ('Che' Guevara) siempre está un poco conmigo a veces, aunque puede sonar un poco metafísico decir eso. A veces me pregunto qué haría él en esta o aquella situación, como un primo. Esta película me permitió sentirme como en casa en toda América Latina, para extender mi hogar”.

Por otra parte, destacó el profesionalismo y seguridad de su compatriota Alejandro González Iñárritu, con quien trabajó en Amores perros (2000), “me gustaría que otros directores tengan ese tipo de coraje. Nunca he encontrado la misma atmósfera en un set de filmación”.

Como parte de las actividades del Festival Lumière, Gael también presentó Chicuarotes, su segunda película como director, la cual fue gratamente recibida por estudiantes del Institut Lumière.

“Me gustó la calidad de la película, los actores fueron geniales; hubo peleas y, según lo que escuchamos del director, la historia refleja la realidad en México”, destacó Rémi, de noveno grado.

Además del mexicano, para esta edición del encuentro cinematográfico ofrecieron una master class los actores Donald Sutherland, Frances McDormand, Marco Bellocchio, Ken Loach, Bong Joon-ho y el sábado 19 de octubre tocará el turno de Marina Vlady.

havh