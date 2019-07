El colombiano Egan Bernal conquista el Tour de Francia

La cumbre de Val Thorens, a 2.365 metros de altitud, se convirtió en un escenario para la historia del Tour. Mientras el italiano Vincenzo Nibali (Bahrain), el eterno "Tiburón" entraba en solitario brazos en alto, un colombiano de 22 años, Egan Bernal, llegaba de la mano de su compañero Geraint Thomas como ganador virtual del Tour 2019.



Golpe de rabia de Nibali, de 34 años, unos de los 7 corredores con las tres grandes en su palmarés, anónimo en este Tour, pero con un cartucho guardado. No se podía quedar sin morder el siciliano y pegó la dentellada en el último asalto.



Nibali ganó su sexta etapa en el Tour, en una etapa de solo 59 kilómetros que terminó en 1h.51.53. Nada pidieron hacer los perseguidores, Ni Alejandro Valverde, que cruzó la meta a 9 segundos, con Mikel Landa tercero.







BERNAL DE ORO



Poco después quedó grabada una imagen para la historia, del Tour y, tal vez del ciclismo. Egan Bernal entraba de la mano Thomas, convirtiéndose en el primer ciclista colombiano ganador del Tour y primer latinoamericano, además del más joven desde la posguerra.



Bernal subirá este domingo en los Campos Elíseos a la cúspide del podio de París, acompañado finalmente de su compañero Geraint Thomas, quien le dio el relevo como ganador del Tour 2018. Y la tercera plaza será para el holandés Steven Kruijswijk.



Finalmente Francia no tendrá representante en el cajón, pues Alaphilippe se volvió a hundir en Val Thorens y bajó al quinto puesto de la general. En cuanto al ciclismo español, Mikel Landa, sexto, es el primero, a 4.23 del campeón, y Alejandro Valverde acabó noveno a 6.12.



MARCAJE JUMBO-INEOS



Tras la tempestad que cortó de raíz la etapa del Iseran y la exhibición de Bernal camino de Tignes, llegaron nubarrones de dudas durante toda la mañana, hasta que finalmente en la margarita salió el sí y el pelotón echó a rodar hacia Val Thorens. Entre Albertville y la estación invernal más alta de Europa (2.365 metros) solo 59 kilómetros, la más corta del Tour del siglo XXI.



La minietapa salió lanzada, incluso con sol, a base de intentos que terminaron en una fuga compuesta por Nibali, Gallopin, Woods y Zakarin. Hasta Moutiers camino llano, y desde esta localidad todo subida. A pie de puerto 2.30 minutos sobre el pelotón, donde el Jumbo Visma de Kruijswijk marcaba el paso controlado de cerca por el Ineos de Bernal, al abrigo de 3 compañeros.







NIBALI MUERDE







El ritmo del Jumbo asfixió a Alaphilippe, pieza clave para el puzzle. Eliminado el francés el podio ya estaba decidido y algunos se animaron a tratar de discutirle la etapa a Nibali, escapado toda la etapa.



El "Tiburón" atacó a 13 de meta por la etapa del orgullo, de la rebelación contra el anonimato. Y nadie le pudo aguantar. Supo sufrir, lo dio todo y se quitó un peso de encima. Segundo en el Giro, se le torció pronto el Tour. Quedaba un zarpazo y lo dio en Val Thorens.



Mientras Nibali iba a lo suyo por detrás seguían los hombres del Jumbo llevando la manija entre los favoritos. Ineos dejaba hacer y Movistar no asomaba, excepto con los tirones de Marc Soler, quien salió sin éxito en busca de Nibali.



Bernal no veía peligrar el maillot amarillo, Thomas ya era segundo y Kruijswijk tercero, Todos contentos. El que más, Bernal, ese chico que empezó a montar en bicicleta con 5 años y que ganó sun primera carrera con 9. El futuro del ciclismo colombiano, llamado a marcar una era. Colombia enloquece con su Egan. Y no es para menos.



Preparada la fiesta final en París para recibir con honores al pelotón de la 106 edición del Tour de Francia, con Egan Bernal de protagonista como vencedor, pero con al aliciente para los velocistas de ganar la última etapa en la capital. El trayecto de 128 kilómetros finalizará cuando ya sea de noche en la Ciudad de la Luz.