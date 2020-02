El color del dinero en los Premios Oscar

El periodista español Fernando Muñoz lo describió perfectamente: “En Estados Unidos, las campañas electorales y las de los premios de cine sólo tienen un color, el del dinero”. ¿Cómo juega el dinero en la ceremonia de los premios de la Academia? La respuesta es muy sencilla: tal y como en la política, hay una monstruosa campaña publicitaria detrás de los competidores.

Las ambiciones de los realizadores fílmicos al invertir para conseguir premios es la de tener prestigio, más allá del éxito comercial. Para eso es necesario sonreír a las cámaras, repetir una y mil veces de qué se trata su filme y responder las mismas preguntas cien veces; asistir a almuerzos, fiestas e invertir millones de dólares: “quien mejor campaña hace (esto es, quien más dinero tiene para invertir en publicidad) es el que acaba llegando como favorito al recuento final”, dice el periodista español.

PASO POR LA HISTORIA. Es que las símiles tretas políticas en Hollywood no son sino una tradición que comenzó justo desde la fundación de la Academia de Hollywood, impulsada por el jefe de la MGM, Louis B Mayer, en 1927. Su prestigio se construyó con base en el uso de estrellas como centro de atención de campañas publicitarias.

Un caso sonado es el de la leyenda Mary Pickford, quien invitaba a miembros de la Academia a tomar té en Pickfair, la gran mansión de Beverly Hills que ocupaba con su esposo Douglas Fairbanks, para convencerlos de votar por ella; días después ganó el premio a la Mejor Actriz por Coquette (1930).

Las cosas fueron evolucionando y para 1945 llegó un cambio radical con la utilización de la publicidad como campaña para conseguir votos. Hasta una leyenda como Joan ­Crawford ganó una estatuilla como Mejor Actriz por Mildred Pierce apoyada en una treta publicitaria. Contrató al agente de prensa Henry Rogers, quien se encargó de darle a la columnista de chismes Hedda Hopper información que esparcía el falso rumor de que los corredores de apuestas de Las Vegas la habían declarado como la favorita para ganar, y ganó.

De ahí que se hayan dado las polémicas más antológicas de las ceremonias del Oscar. Como ese triunfo de El mayor espectáculo del mundo (1952) sobre Solo ante el peligro (1952) o La vuelta al mundo en 80 días (1956) sobre Centauros del desierto (1956).

Otro de los personajes que cambió la forma de jugar las cartas publicitarias fue el mismo Harvey Weinstein, fundador de Miramax, cuando se metió en 1990 por Mi pie izquierdo, una película independiente que hizo una agresiva campaña que llamó “campaña de guerrilla”, según documenta Peter Biskind en el libro de 2004, Down and ­Dirty Pictures.

El caso más ruidoso en el que estuvo involucrado Weinstein fue el del triunfo de Shakespeare enamorado, que le ganó el premio a Mejor Película a Rescatando al soldado Ryan, de Steven Spielberg, o La delgada línea roja, de Terrence Malick. Miramax invirtió 15 millones de dólares en anuncios publicitarios para asegurar el triunfo.

“Creo que enviar DVD de nuestras películas es todo lo que deberíamos hacer. Hay algo acerca del proceso real de las campañas que hace que aquello que estás promoviendo sea olvidado. Es el poder de la persuasión sobre el poder de la historia”, dijo Spielberg, sobre el caso, y el productor Bill Mechanic añadió: “Es como el proceso de tratar de ganar una elección. Se trata de la cantidad de dinero que gastas”.

“No es posible simplemente sentarse en una butaca de cine y dejar que la película haga todo el trabajo por uno. Es uno de los males necesarios cuando eres nominado”, dijo Tom Nunan, productor ejecutivo de Crash, ganadora del Oscar a mejor película en 2006 (por encima de El secreto en la montaña), y agregó: “hay que salir y luchar por los votos”.

En 2013, Weinstein llevó las campañas a un nuevo nivel cuando contrató a Stephanie Cutter, ex-jefa de campaña del presidente Obama, para promover El lado bueno de las cosas. Según Vulture, se le pidió promoverla “no sólo como una película bien hecha, sino como un filme culturalmente relevante y especialmente significativo políticamente”.

ACTUALIDAD. Hoy en día los estudios están dispuestos a gastar entre 20 y 30 millones de dólares en publicidad. Las películas más pequeñas se aprovechan de la era digital para hacer el mayor ruido a través de redes sociales.

La forma más popular y más fácil de conectar con ellos es enviándoles una copia de la película a su casa. Pero el mayor impacto proviene de proyecciones privadas que cuentan con una sesión de preguntas y respuestas para que los miembros de la Academia puedan llegar a conocer a los actores y otras personas involucradas en la realización de la película.

Otras formas de utilizar los recursos publicitarios son a través de publicaciones en revistas y diarios (un anuncio de una página completa en The Hollywood Reporter, durante la temporada de los Oscar, cuesta alrededor de 72 mil dólares); estrenar las películas entre noviembre y diciembre y las relaciones públicas con los protagonistas de los filmes en eventos privados o fiestas previas a la ceremonia. Cabe decir que los consultores de relaciones públicas de los filmes cobran entre 10 o 15 mil dólares, más un bono de 20 mil si logran que su película sea nominada o gane un Oscar.

El año pasado, se estimó que Netflix costeó una campaña de 25 millones de dólares para Roma. El gigante del streaming envió de todo a los votantes, desde chocolate negro de Oaxaca, hasta posters firmados por Cuarón. No muy lejos estuvo la campaña de Nace una estrella, impulsada por Warner Bros., aunque probablemente la más importante campaña de la más reciente edición fue la de Black ­Panther (Disney) que llevó más de un año, con el apoyo de Oprah Winfrey, lo cual la llevó a ser la primera película de Marvel nominada a Mejor Película.

EL HURACÁN NETFLIX. Para la competencia de este año, el gigante de streaming volvió a mostrar su músculo en cuestión de campaña publicitaria, haciendo recordar los días de Weinstein. Incluso se estima que ha gastado al menos 70 millones de dólares (The Hollywood Reporter afirma que fueron más de 100 millones), para impulsar sus películas nominadas al Oscar: El irlandés (que de por sí ya costó más de 150 millones de dólares), Historias de un matrimonio, Los dos papas…

En diciembre, el Washington Post anunció que Netflix estaba cortejando a los miembros de la Broadcast Film Critics Association, que otorga los Critic’s Choice Awards, con viajes gratis a Los Ángeles y Nueva York para acceso privado a cineastas y estrellas. Los miembros del club que aceptaron se alojaron en hoteles de lujo como el Four Seasons. Los resultados fueron nueve trofeos, incluido el Mejor Reparto para El irlandés.

“Las tácticas promocionales como los junkets, las proyecciones y los festivales son una práctica común en la industria, y no sólo por premios (…) Netflix no viola ninguna regla. Simplemente tiene muchos recursos”, dijo Joe Pichirallo, productor y profesor de la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York, al respecto de ese artículo.

No obstante, cabe decir que este año Netflix llega con mucho menor fuerza que el año anterior con Roma, aún y cuando El irlandés parecía ser la carta más fuerte de su historia. De hecho, parece que será la gran perdedora de esta noche: “Se desperdicia mucho dinero haciendo películas en lugar de tratar de ganar un premio”, se leen críticas como éstas en los portales de EU, sin embargo, Netflix responde con cordura:

“¿Un retroceso? Nadie puede decir eso con una cara seria”, dijo Ted Sarandos, director de contenidos de Netflix, la semana pasada en el almuerzo anual para los nominados al Oscar: “Tenemos 24 nominaciones, la mayoría de ellas de todos los estudios. Nuestras películas han sido honradas en todos los ámbitos”, dijo. Y también hay que decir que un premio en sí (además de tener más nominaciones que estudios importantes como Disney y Sony) es que la ceremonia será vista por más de 30 millones de personas, tan sólo en EU, en tiempos en los que ha roto marcas de suscriptores.

INFLUENCIA OBAMA. También cabe decir que Net­flix tiene una carta bajo la manga llamada American Factory, que es el documental que podría poner a Michelle y Barack Obama en el estrado recibiendo su Oscar como productores. Se trata del primer proyecto de Higher Ground Productions, compañía fundada por el matrimonio en 2018.

“Estamos encantados de ver que American Factory es candidata al premio”, escribió Barack Obama en su cuenta personal de Twitter. “Es ese tipo de historia que no vemos con frecuencia y eso es lo que Michelle y yo queremos conseguir con Higher Ground, nuestra productora. ¡Enhorabuena a ese increíble equipo de creadores y a todos los que han formado parte de esto!”, continuó el expresidente de Estados Unidos.

Esto no sería particularmente llamativo si tomamos en cuenta que se trata de un exmandatario y que desde años atrás los Obama han aparecido en medio de las noticias sobre el Oscar. Cabe recordar que Michelle Obama anunció en 2013 la estatuilla ganadora a la Mejor Película.

En aquel año, el periodista cinematográfico español Luis Martínez se refirió al suceso como una forma de expandir la influencia política comparándola con los tiempos de Franklin D. Roosevelt:

“Por aquel entonces, con las heridas de la Gran Depresión pendientes de ser curadas con la ayuda de la guerra (qué cosas), Frank Capra consiguió que todas sus películas entre 1934 y 1947 estuvieran ahí, en los Oscar. Y todo ello empezó un año después de que el más querido de los presidentes (con permiso de Lincoln) alcanzara la presidencia, y acabó dos años después de que la dejara. Durante esa década, entre Dama por un día y Qué bello es vivir, Capra no sólo capitalizó la mayor parte de las nominaciones (consiguió ser tres veces el Mejor Director) sino qué dictó el estado de ánimo de la nación”, escribió en su artículo Los Oscar de Obama.

Y es que aquella noche estuvo cargada de mensajes políticos con filmes como Argo, de Ben Affleck y La noche más oscura, de Kathryn Bigelow. Pero también de Lincoln, el filme de Steven Spielberg, del cual el mismo cineasta dijo que estaba basada en la lectura de cabecera de Obama (Team of rivals, de Doris Kearns Goodwin): “Tanto en el caso de Lincoln como el de Obama el presidente tiene que enfrentarse a un país dividido ideológica y económicamente”, decía Spielberg.

Otro indicio fue su inclusión en el debate sobre las nominaciones de talento mayoritariamente blanco, por lo que los trabajadores cinematográficos de raza negra llamaron a boicotear la entrega de las estatuillas del 2016: “Creo que cuando se cuenta la historia de todo el mundo entonces eso hace que haya un arte mejor (…) ¿Nos aseguramos que todo el mundo tenga una oportunidad justa?”, dijo en un discurso para el canal ABC que fue influyente en los acuerdos. Ahora su historia personal seguirá ligada al cine.