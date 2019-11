El COM buscará 23 mdp en la Iniciativa Privada

Tal y como le sucedió en el 2019, el Comité Olímpico Mexicano (COM) seguirá sin recibir recursos del gobierno federal en el 2020, por lo que se buscará en la iniciativa privada recaudar unos 23 millones de pesos para solventar los gastos de transporte de la delegación mexicana que irá a los Juegos Olímpicos de Tokio, así lo dio a conocer Carlos Padilla Becerra, titular de dicho organismo, quien estima que a la justa veraniega irán unos 150 deportistas.

Por tal motivo, el directivo convocó a la unificación de esfuerzos, “permanezcamos unidos, pues la unidad es la fortaleza de nuestra institución, dijo Padilla Becerra, ante el pleno de la Asamblea General del Comité Olímpico Mexicano, en la que también se destacó los resultados que tuvo la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

El directivo del COM dio a conocer que Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade, le informó que el organismo que preside no puede recibir recursos del gobierno federal por tratarse de una Asociación Civil, por lo que buscará en la iniciativa privada patrocinio para los deportistas que irán a la justa olímpica en Tokio.

“Ana Guevara mencionó que no puede darnos recursos. Lo entendemos, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Hemos estimado que necesitamos 23 millones especialmente los boletos de avión de la delegación”, sostuvo el funcionario, quien confía en poder reunir dicha cantidad. “Acudo a los empresarios socialmente responsables para que hagan donaciones y nos permitan ir con toda la delegación deportiva a Tokio”.

También dijo que se trabaja para que en enero próximo se reabran las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM), mismo que fue cerrado en julio pasado a faltas de los recursos ya mencionados. “Reabriremos el CDOM los primeros días de enero y esperamos hacerlo de manera eficiente como siempre ha sido”.

PROCESOS SELECTIVOS TRANSPARENTES. Respecto a los procesos selectivos rumbo a Tokio 2020, Padilla Becerra indicó que deberán ser a puertas abiertas, de ello ya están informadas las federaciones deportivas, de lo contrario no serán reconocidos otros procedimientos.

“Como ya lo he dicho, si alguien o alguna federación no acepta las condiciones de la jefatura de misión del Comité Olímpico, desafortunadamente no podrá ir si no publica los procesos abiertamente en nuestra página”.