El conflicto entre EU e Irán no tendrá una escalada mayor, señalan expertos

Los ataques entre EU e Irán no son el inicio de una tercera guerra mundial, sino un anuncio de política interna que forma parte de una campaña electoral estadunidense. No obstante vamos a esperar la reacción de Irán ante el mensaje que dio el presidente Donald Trump después del ataque a dos bases militares estadunidenses, señalaron Raúl Benítez Manaut y Juan Carlos Barrón en conferencia de prensa en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM.

“Lo fundamental es que es un mensaje de campaña. El presidente Donald Trump se quiere reelegir y por eso está mandando el mensaje de que su ejército es poderoso y su economía, fuerte. Esto puede impactarle positivamente en la encuestas”, expuso Benítez Manaut, investigador del CISAN.

Que el presidente de los Estados Unidos desvíe la atención hacia el medio oriente podría ser positivo para México y América Latina, ya que en su campaña de reelección no pondrá énfasis en el tema del muro, los migrantes y Latinoamérica, sino que dirigirá su atención a los problemas globales, explicó.

“Los dos actos, el estadunidense y el iraní, son actos de política interna en cada país”, lo que supone que no habrá escalada ni una tercera guerra mundial, al menos con esta coyuntura, añadió.

MENSAJE DE TRUMP. En la conferencia de prensa que ofreció el Presidente de Estados Unidos, hizo un llamado al gobierno de Irán a que cambie de estrategia hacia la cooperación y la paz, desmantelando su programa nuclear, hecho que le permitiría entrar plenamente a la comunidad internacional.

“Trump dijo enfáticamente: No puede ser Irán una potencia que intente alcanzar las armas nucleares. Este mensaje del Presidente de los Estados Unidos también lleva un significado subterráneo que puede ser: si no lo haces, te destruyo tus plantas de construcción de energía atómica y de armas nucleares”.

El segundo mensaje, expuso Raúl Benítez, es que se puso a prueba un sistema de armas, al que le llamó misiles ultrasónicos con su primer sistema de detección que son los drones. “El ataque contra el general Iraní mostró la precisión quirúrgica del usos de los drones para atacar objetivos sin afectar a nadie más, ya que no hay daño a población civil y se dirige por control remoto desde una base computacional en los Estados Unidos”.

Este ataque con el nuevo sistema de armas tuvo que ser presidido por un aparato de Inteligencia que localice los movimientos del objetivo, explicó Benítez, por ello el mensaje de Donald Trump al Pentágono, a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a la Oficina Federal de Investigación (FBI), al Departamento de Estado y a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), fue que apoyará el sistema del establishment de seguridad estadunidense.

ATAQUES. “Lo que tenemos en este momento es una nueva fase de cómo Estados Unidos está reaccionando a los conflictos en el Medio Oriente porque no es sólo Irán, sino que viene acumulándose la estrategia aplicada en Siria y, desde 2001, en Irak”.

Estados Unidos ha aprovechado la guerra contra el terrorismo para ampliar su presencia militar, política y económica en esta región del planeta. Con el ataque al general iraní, Estados Unidos hizo un llamado político a no tolerar actos terroristas, pues señaló a Qasem Soleimani como el promotor del terrorismo más importante en el mundo, explicó.

“Este llamado lo hizo a través de la doctrina Bush de acción preventiva, la cual ha sido aplicada desde el acta patriótica de octubre del 2001 y las respuestas del 2002 con la captura de Sadam Husein. Esta doctrina de acción preventiva consiste en llamar la atención en el mundo de que ellos van a actuar antes de que alguien más actúe. Esto va contra el derecho positivo, el derecho internacional, pero lo han aplicado y muchos países lo han adoptado, como Inglaterra”.

Por su parte, Irán respondió igual: con 15 misiles en dos bases estadunidenses en la madrugada, “yo no sé por qué estaban deshabitadas porque, según el Presidente Tump no murió ningún americano, pero esto es muy significativo, ya que si los iraníes sabían que no había ningún americano, mandaron un mensaje”.

“Esto no es ninguna tercera guerra mundial: murió una persona y sus guardaespaldas. Del lado norteamericano parece que no murió nadie, por lo tanto la escalada por el momento está detenida”, dijo el investigador. No obstante, señaló que una escalada en este conflicto podría detonarse si Irán no responde a la invitación hecha por Donald Trump, lo cual derivaría en algún ataque iraní o estadunidense.

Ante la pregunta de si México se vería presionado a pronunciarse de acuerdo a las negociaciones del T-MEC, Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, Benítez Manaut expresó que en el tema de la no intervención fuera del continente americano, México casi nunca se ha pronunciado. “Lo más prudente para el presidente Andrés Manuel López Obrador es no pronunciarse o decir que se aplicó la doctrina de no intervención a nivel global por otros países”.