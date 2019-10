El Consejo Ciudadano recibió denuncias sobre 20 financieras que estafaron a sus clientes

El 95 por ciento de los casos en los que financieras milagro ofrecen préstamos “fáciles y rápidos”, sin la necesidad de entregar comprobantes de ingresos o pasar por buró de crédito, terminan siendo una estafa, señaló Salvador Guerrero Ciprés, presidente del Consejo Ciudadano.

Además indicó que sólo el seis por ciento de las víctimas de este tipo de fraude presenta una denuncia lo que aunado a la vulnerabilidad jurídica del sistema de justicia propicia que este tipo de empresas defraudadoras continúen existiendo, duplicándose y cometiendo crímenes impunemente.

“El hecho de que estas empresas hayan crecido, es porque nosotros hemos aceptado que crezcan, concediéndoles una confianza que de ninguna manera se merecen”, mencionó.

Y agregó “Las organizaciones delictivas parten de una plataforma de vulnerabilidad jurídica de las víctimas y de vulnerabilidad del propio sistema que no es accionado por las víctimas, abriendo contratos civiles con las personas a quienes les ofrecen prestamos jugando y obligando psicológicamente, aunque no jurídicamente, a la víctima el cual tampoco es reclamable fácilmente ante el Ministerio Público”.

El Consejo Ciudadano ha recibido varias denuncias a través de las cuales se han podido detectar a por lo menos 20 empresas que operan bajo el mismo esquema que Sofin, ubicadas todas en el tramo entre Insurgente y Félix Cuevas.

Otro de los puntos importantes es el perfil de personas que estas defraudadoras regularmente eligen, según datos proporcionados por el consejo ciudadano el 44 por ciento de las denuncias que ha recibido son de personas de entre 51 y 60 años, y el 33 por ciento corresponde a grupos de personas de 31 a 35 años, en su mayoría varones.

Al respecto Guerrero Ciprés comentó que “estas defraudadoras eligen a sus víctimas a partir de ciertas edades, ya que una vez cometida la estafa las personas prefieren no hacer nada, porque les cuesta más el tiempo que invierten para denunciar o darle seguimiento a su caso”.

Y exhortó a la ciudadanía que ha sido víctima de estos casos a presentar una denuncia y continuar con el procedimiento y seguimiento del caso hasta el final ya que es la única forma de poder erradicarlas.

“No van a terminar con estas empresas si no es con la colaboración de la denuncia ciudadana ante el Ministerio Público y además es indispensable la coordinación entre la Procuraduría, la Secretaria de Seguridad Ciudadana y las Comisiones de seguridad, porque no existe el préstamo fácil, ni el dinero fácil, porque el dinero cuesta trabajo ganarlo”, dijo.