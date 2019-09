El constante lenguaje despectivo de Mireles: ahora llama "nalguita" a una mujer

En un acto celebrado en Uruapan, al exlíder de los autodefensas se le oye decir en el video, que “un dirigente me amenazó con llevarme 15 mil personas a tomar la delegación si no le daba una base, porque había conocido una 'nalguita' nueva. Son palabras de él, no mías”.