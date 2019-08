El convento, el terror que se esconde tras las servidoras de Dios

La película El convento narra la vida de Mary, una mujer embarazada que busca refugio en un convento siniestro, el cual es resguardado por unas extrañas monjas. Mary descubrirá pronto la verdad sobre este extraño lugar y de las personas que lo habitan. Ella tratará de escapar antes de quedar atrapada en este ese aterrador convento para siempre.

El título original de la cinta es St. Agatha y fue dirigido por Darren Lynn Bousman, quien consideró en un principio una historia muy violenta y sangrienta. Así que decidió enfocar el terror en el aspecto psicológico. La película la han exhibido casi por todo el mundo desde Corea del Sur hasta Argentina, España, Alemania, Austria, Italia y México.

Además, ha hecho un recorrido a nivel mundial en los diferentes festivales de horror. El productor y actor de El convento, ­Seth Michaels visitó México para promocionar el trabajo fílmico, el cual se estrena en salas nacionales a partir de hoy viernes (30 de agosto). En entrevista con Crónica, Seth expresó que le encanta realizar historias de horror porque “son más fácil vender”.

Detalló que una comedia en México sería bien aceptada pero en África no. Un romance no serviría en Asia como en Estados Unidos, un drama en China no tendría éxito como en México porque son culturas diferentes pero “el terror es universal”.

Y agregó: “No necesitas un idioma, un diálogo porque el terror se siente. Cuestan menos dinero y te dejan más ganancias porque todo el mundo sabe qué es el terror, qué es lo sobrenatural y desde luego la música lo cambia todo”.

La película tiene una duración de 1 hora y 40 minutos. Los actores son Sabrina Kern, Carolyn Hennesy, Courtney Halverson y Seth Michaels. El rodaje se llevó a cabo en el 2017. Las locaciones fueron principalmente en la localidad de Madison, Georgia, Estados Unidos. “Fue el único pueblo de todo el sur que no fue quemado durante la Guerra Civil. Cuando pasó el ejército decidió no quemarlo por la belleza del lugar”.

“La casa donde transcurre el drama se convierte en un personaje por lo tenebrosa que es. Esa casa fue abandonada hace ­siete años. Luego encontramos una morgue de los años 1830, la cual ha estado en completo abandono durante 50 años. Sin duda, ambos lugares fueron perfectos para contar la historia de St. Agatha”, mencionó el productor.

Luego afirmó: “Ojalá que al público ­mexicano le guste esta película. Espero regresar pronto a México para compartir otras producciones. Sé que les va a encantar porque la comunidad del terror es muy generosa”.

Por último recomendó al espectador disfrutar de la historia, la música, los colores y efectos especiales, a pesar de los miedos que puedan surgir en la sala de cine.