“El coronavirus nos agarró de bajada”, coinciden constructores

Más de 40 mil empresas constructoras en el país se encuentran a la deriva, por los efectos del COVID-19…

“Nos estamos quedando sin liquidez”, dice a este diario Francisco Gallo, cabeza de Gallo Hermanos Constructores, de la cual dependen de manera permanente 25 familias y al menos otras 75 cuando se desarrollan proyectos para el gobierno.

Su tono de voz refleja intranquilidad. “¿Qué vamos a hacer?”, se vuelve una frase repetitiva durante la charla.

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, alrededor de medio millón de trabajadores del ramo están ya al borde del desempleo y la cifra se podría multiplicar durante los avatares de mayo.

La industria, ya de por sí, había registrado un desplome de 6.9 por ciento durante 2019. Y para 2020, por la emergencia sanitaria y el nulo dinamismo económico, el escenario se vislumbra aún más complejo.

Para reflejar el pulso en este ámbito, Crónica apostó por escuchar de manera directa a quienes padecen la crisis.

En la construcción, dos factores han intensificado las secuelas: el declive ya referido del último año y las adversidades en cascada, pues otras 50 áreas laborales dependen de este sector: carpintería, herrería, albañilería, electricidad, plomería, vidriería, cancelería y aluminio, decoración, jardinería, entre muchas otras.

“Son millones y millones de trabajadores, y nos sentimos olvidados. En la construcción, 40 mil empresas estamos noqueadas, y la gran mayoría son pequeñas o familiares, donde trabaja el marido, la esposa y los hijos. El gobierno tendría que estar pensando en un plan de inversión municipal o local, para rescatar la economía desde abajo”, dice Gallo, uno de los constructores más experimentados a nivel nacional.

Martín Serrano, dueño de Grupo Cronos, vivió la pendiente acelerada desde el año pasado: en 2018 llegó a tener 350 empleados, de los cuales hoy sólo tiene 80.

“Venimos disminuyendo actividad desde 2018 debido al recorte en recursos para obras a nivel federal, estatal y municipal. En 2019 hubo contracción, por la política gubernamental de menor inversión: pocas obras y juego a pocas empresas. Así, de bajada, nos agarró el coronavirus. El sector está paralizado en un 95 por ciento. Lo poco que había no era estratégico, y lo que sí, lo trae el Ejército y cuatro o cinco empresas, está muy atomizado”.

-¿Qué postura asumió con sus empleados?

-Estamos siendo solidarios con el gobierno y mantenemos a nuestra gente cobrando, si no se pudiera al cien por ciento, por lo menos una buena parte, para que se sientan arropados. El problema es que no sabemos cuánto tiempo podemos resistir.

Serrano enfrenta dos dificultades adicionales: el 95 por ciento de la maquinaria usada en sus obras es importada y cotizada en dólares, euros o yuanes: “Si ya tenemos un parque de maquinaria obsoleto, nos vamos a volver todavía más obsoletos. Era difícil comprar a 18 o 19 pesos por dólar, imagínate ahora a 24 o 25 pesos. Se nos vienen meses cuesta arriba, por los créditos de maquinaria que tenemos en stock”.

-¿Cuál sería su petición a la administración lopezobradorista?

-Que pudiera comprometer recursos para reactivar la construcción y todas las ramas que dependen de ésta. No necesitamos grandes obras sino muchas obras a lo largo de todo el territorio nacional, no podemos reducir el recurso federal a cuatro o cinco manos, sino repartirlo entre 500, 600, mil o dos mil. Nosotros estamos dispuestos a apretarnos el cinturón, porque sólo tenemos un país y lo vamos a cuidar, no lo vamos a dejar caer.

Gallo tiene más de 25 años en la construcción. Habría preferido la declaratoria federal de contingencia, para permitir a los empresarios ajustarse al artículo 429 bis de la Ley Federal del Trabajo y pagar indemnizaciones de un salario mínimo, durante un mes, a cada trabajador. “Fue una cuestión de semántica, el gobierno le dio la vuelta, la llamó emergencia y nos obligó a mantener los salarios actuales durante todo el tiempo, aunque no estemos produciendo ni generando dinero. Un albañil gana 400 pesos diarios, le tienes que pagar 12 mil pesos mensuales y con la otra modalidad se le estarían dando 3 mil y pico”.

-¿Está en contra de la medida?

-No es que lo esté, ahí vamos luchando, pero se les olvida que a las constructoras que trabajamos para el gobierno nos cerraron las oficinas de las dependencias, no hay quién tramite las estimaciones y los pagos, y nos quedamos en un círculo vicioso.

-No se colocó a la construcción como actividad esencial…

-Es otro punto: tenemos contratos cuyo vencimiento no podemos permitir sin terminar la obra, porque caemos en sanciones que nos terminarían por aniquilar. El gobierno no pensó en diferir los contratos. Al no mencionar a la construcción como no esencial se liberan del pago de insumos indirectos, que no se pueden suspender y siguen corriendo, como maquinaria, veladores y equipos. La maquinaria, aun cuando esté parada, tiene un costo. Le están dejando todo al empresario: tener que terminar en tiempo y forma la obra o de lo contrario someterse a sanciones del 1 por ciento diario establecidas en los contratos.

Para evitar el derrumbe de la economía, el desempleo masivo durante mayo y, a la par, propiciar el reinicio de actividades a partir de junio, Gallo ve sólo una luz tenue: “Que el gobierno federal empiece a licitar y contratar obra pequeña, no las grandes obras imaginadas por el presidente, sino agua potable, calles, banquetas, alumbrado público, drenaje, obras que requieren de mucha gente y traen beneficio social, ahí se matan dos pájaros de un tiro”…

LOS DATOS

*El 96 por ciento de la industria de la construcción son medianas, pequeñas y microempresas.

*El 25 por ciento de los trabajadores del sector son permanentes y el 75 por ciento restante temporales.