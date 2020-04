El coronavirus que detonó la pandemia no es fabricado: Víctor González

Hay ignorancia y poca seriedad en las personas que afirman que el coronavirus SARS-Cov-2, que causa la enfermedad COVID19, es un arma biológica o una invención de laboratorio de alguna compañía farmacéutica o ejército, afirmó el experto en genómica y en mecanismos de infección de virus Víctor Manuel González Zúñiga, investigador y profesor en el Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Ese agente infeccioso apareció como parte de un proceso de evolución natural que ha llevado a la formación de trillones de virus diferentes en el planeta, algunos de los cuales son altamente eficientes para infectar, indicó el científico mexicano.

“Hay que ser serios. El SARS-Cov-19 surgió en la naturaleza como una variante evolutiva adaptada a proliferar en células humanas. No es una invención del gobierno chino ni de las farmacéuticas globales. No es un complot del neoliberalismo ni tampoco se escapó del laboratorio de un científico loco. El estudio comparativo de las secuencias de múltiples genomas de los coronavirus indica sin lugar a dudas una probable ruta de evolución adaptativa y selección natural que no hubiera podido ser programada o premeditada en un laboratorio”, dice el científico que, en 2014, encabezó el grupo que por primera vez logró la descodificación del genoma completo de un organismo vivo en México: el genoma de la bacteria Rhizobium etli, que ayuda a la planta de frijol a fijar el nitrógeno presente en el ambiente.

“Estamos ante un fenómeno increíble de vastas consecuencias. La ciencia y la tecnología están a prueba, la sociedad tiene un reto tremendo. Quizá tengamos una vez más la oportunidad de reflexionar sobre lo que somos y de nuestra responsabilidad individual de cambiar el mundo de una vez. Si no la naturaleza, aunque paciente, tarde o temprano reclamará su parte”, dice el doctor González Zúñiga.

ALTAMENTE MUTANTE. El genoma del SARS-Cov-2 y el de todos los coronavirus está hecho de ácido ribonucleico (ARN). Como explica el profesor de Ciencias Genómicas, de la UNAM, este hecho es especialmente trascendente porque debido a ello el SARS-Cov-2 es propenso a tener mutaciones (cambios) en sus genes a un ritmo mayor que otro virus de similar tamaño, pero con un genoma de ADN.

“El DNA es una molécula estable y su función es codificar la información genética que sirva para hacer proteínas, las moléculas que realizan las funciones celulares. También sirve para que la información genética se herede de madres y padres a hijos de la manera más correcta posible. Es decir, casi sin errores (o mutaciones, alteraciones en la secuencia de los nucleótidos). Cuando los genomas están hechos de ARN la transmisión hereditaria es sujeta a una tasa de error mucho mayor, por lo tanto y los virus con genomas de ARN tienen una mayor variabilidad genética. Deducimos de estas características, que el origen de un virus como el SAR-Cov-2 no es algo inesperado e improbable, simplemente este virus es una nueva variante dentro de la familia de los coronavirus con diversas alteraciones genéticas que lo hacen capaz de invadir y reproducirse exitosamente en las células humanas que presenten un receptor adecuado”, subrayó.

APOYARSE Y APOYAR A LA CIENCIA. En sus reflexiones sobre la pandemia COVID-19, el doctor Víctor González evalúa que esta emergencia sanitaria toma al medio científico mexicano sin recursos y en una severa crisis por los nuevos planes del Conacyt.

“Son conocidas públicamente las disputas entre el Conacyt y la comunidad de investigadores. En México hay extraordinarios virólogos, infectólogos, inmunólogos, epidemiólogos, y muchos jóvenes investigadores expertos en evolución, bioinformática, genómica, y otras áreas que por la naturaleza del problema del SARS-Cov-19 es necesario trabajen juntos”, indica.

De acuerdo con su perspectiva, en el Instituto de Biotecnología de la UNAM hay un grupo de virología, en el Instituto Nacional de Salud Pública otro, en Cinvestav-IPN y en la Facultad de Medicina, el Instituto de Química de la UNAM tiene expertos en síntesis química, en los diversos institutos y universidades de México hay investigadores con formación en estadística y modelos matemáticos.

“Aunque somos pocos investigadores en relación al tamaño de las necesidades del país estamos listos para estudiar y proponer soluciones para contribuir a aliviar esta pandemia”, enfatizó.

