El COVID-19 nos quitó el mayor lujo: la libertad de movimiento en la vida cotidiana

Frente a la casa que ahora habito hay dos monumentales jacarandas. Los pájaros van y vienen de sus ramas a los cables, a los techos o rejas de los hogares cercanos. Es tiempo de primavera y sus trinos son el preludio del libre acercamiento para el apareamiento.

Una escena que no observaría porque no estaría en casa tanto tiempo. Saldría por la mañana y regresaría en la noche. Pero ahora vivimos el confinamiento por la pandemia de COVID-19 y pude mirar sin prisas la vida cotidiana de los pájaros en primavera. O por lo menos de éstos que residen en esas jacarandas. Una costumbre que es un lujo que poco apreciamos y no sólo está en los pájaros, sino en todos los seres vivos: la libertad cotidiana de movimiento, ésa que te permite hacer tu rutina diaria sin frenos, sin miedo. Hoy, este lujo está secuestrado por un virus, invisible para nuestros ojos al ser millones de veces más pequeño que cualquier hombre o mujer, pero tiene la fuerza para someter a la población mundial.

Son las 10:37 horas del 10 de abril cuando miro esta escena de los pájaros. Una hora más tarde comienzo a escribir las primeras líneas de esta crónica. Otra media hora después, al mediodía, retomo el trabajo.

Nada urgente por hacer. Ahora a esperar para terminar alrededor de las 21:00 horas. Pero dos horas antes, a las siete de la noche conocería cómo va la pandemia en el país: hay casi 4 mil infectados y alrededor de 200 muertos.

La escena de los pájaros me recordó algo que escribió Gabriel Zaid en su libro Cómo leer en bicicleta: “Uno de esos lujos que hay que aprender a agradecer a la vida cotidiana (como poder ver claramente, a lo lejos, otra ciudad, de pronto, cuando los vientos y la lluvia barren con el polvumo de la Ciudad de México) es darse el lujo de leer la buena prosa de José Alvarado los domingos”.

Y sí, ahora pienso que hay que agradecer a la vida cotidiana, parafraseando a Zaid, que nos da el mayor lujo: la libertad de movimiento, esa capacidad de poder ir al trabajo, o dirigirse a una tienda a comprar comida chatarra, que es buena para todo menos para la salud, y si la acompañamos con una película, mejor; para los fumadores poder ir a la tienda a comprar la marca que más les gusta, comer en las taquerías o cualquier cosa que realice el hombre tiene su sentido en esta libertad de poder hacer la rutina diaria. Y también, recordando el inicio de uno de los cuentos de Pepe Alvarado, con esa libertad es que podemos caminar por las aceras irregulares de la ciudad.

Sin embargo, eso está secuestrado temporalmente.

Son las 16:00 horas y voy adelantando en el trabajo periodístico que realizo a diario. Un poco inusual porque reportear es estar en calle y ahora lo hacemos en casa. Pasan de las siete de la noche y suena a lo lejos un clarinete. En esa calle de Xochicalco, en la Narvarte, me contó el vecino, en una de las tres veces que lo vi en el proceso de mudanza, que diariamente ofrecen productos o servicios panaderos, jardineros, muebleros y hasta el famoso grito “se compran…”.

Subo al primer piso de la casa y veo que al clarinetista lo acompaña una mujer. Toca algo que suena a “Cielo rojo” y me llegan los versos:

“Solo sin tu cariño, voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer”...

Sus notas en esa tarde-noche se volvieron más dolidas, más nostálgicas y mostraron la soledad de las calles. Solo ellos iban buscando un apoyo económico llamando casa por casa.

Una soledad que contrasta con los 20 millones de personas que vivimos en la Ciudad de México, las miles que van a diario a la Central de Abastos, o con los cientos que iban a los cines a ver sus películas, o con los miles que fueron al Vive Latino.

Son 20:45 horas y suena el teléfono. Tengo que ir a Copilco a recoger las últimas cosas de la mudanza. Voy en automóvil por División del Norte y veo cómo los comercios, especialmente los restaurantes, lucen vacíos, con letreros de “solo para llevar o a domicilio”. Incluso en el famoso Copacabana, en el que siempre hay que hacer fila para entrar, sólo hay algunos meseros realizando paquetes que seguramente llegarán a la casa de alguien. Lo que sí se ve, y mucho, son los repartidores, esos valientes que llevan comida, bebida u cualquier otro insumo por una propina y que no tienen seguridad social ni sueldo. Un panorama doloroso.

En la radio suena la canción festiva y sexual: “Hoochie Coochie Man”, compuesta por Willie Dixon para Muddy Waters, pero esta versión es de Eric Clapton. Voy de regreso a casa.

Son las 23:02. La calle está vacía. Regreso a casa y los trinos de los pájaros no suenan. En ese momento me llegan las notas de la sonata El trino del Diablo, de Giuseppe Tartini, quien cuenta una gran historia de cómo conoció, no compuso la obra. Tal vez me llega porque un triste virus no puede cambiar la gran belleza que ha realizado el ser humano a lo largo de su historia.