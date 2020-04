El cubrebocas es sólo un complemento y mal utilizado es dañino: López-Gatell

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, hizo este miércoles un llamado para no sustituir las medidas sanitarias con el uso del cubrebocas.

A través de un video difundido en su cuenta de Twitter, López-Gatell explicó que el uso del cubrebocas podría dar una falsa seguridad a la población y que con ello se olviden de las otras medidas indispensables para evitar el contagio, como permanecer en casa y lavarse las manos.

El cubrebocas mal utilizado puede contribuir a una falsa confianza. La persona tiene un cubrebocas y siente que está protegida. Sale a la calle en situaciones que no debería salir, convive con otros en demasiada cercanía, no guardando la sana distancia, teniendo síntomas en contacto con otras personas y no protege su estornudo con el ángulo del brazo”, dijo.

Indicó que este insumo podría se complementario, pero que es más importante el evitar la movilidad.

El cubrebocas puede ser un elemento complementario pero lo más importante es quedarse en casa para no contagiar”, explicó.

Asimismo, especificó la manera correcta en la que debería usarse el cubrebocas.

Todo el tiempo debe cubrir perfectamente nariz y boca porque si nos cansamos de él, nos acalora, nos pica, nos irrita y nos lo quitamos (y) lo tenemos en el cuello, lo tenemos de gorrito, lo estamos tocando continuamente esto hace que el cubrebocas sencillamente no sirva o incluso pueda ser perjudicial, porque una persona que está contagiada de COVID se toca la cara, va a llevar el virus al cubrebocas y esto va a hacer que el virus entre por nariz y boca y contagie”, aclaró.

El funcionario recalcó que el gobierno no ha prohibido el uso del cubrebocas pero que se debe hacer de manera complementaria.

Finalizó enfatizando que si se quiere usar un cubrebocas se puede hacer pero de una forma consciente y correcta.

Si usted quiere usar cubrebocas, utilícelo, sólo tenga mucha conciencia de que el cubrebocas debe ser usado correctamente y que eso no disminuye el riesgo de contagiarse si no se lava las manos constantemente, si sale al espacio público a convivir con otros o está en demasiada cercanía física con alguien que tenga la enfermedad.