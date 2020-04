El curioso intento de YouPorn por rescatar al Festival de Cannes

El Festival de Cine de Cannes, una de las más prestigiosas celebraciones del séptimo arte en el mundo, se mantiene en plena incertidumbre tras las afectaciones que ha provocado la pandemia del coronavirus. En un principio, se resistieron a aplazar su edición 73, que se iba a llevar a cabo del 12 al 23 de mayo.

Luego tomaron la decisión de posponerlo para finales de junio o principios de julio. Sin embargo, los estragos del contagio los han llevado a pensar en cancelar la edición de este año. Cabe decir que las ediciones frustradas se han contado con las manos. La primera de ellas ocurrió justo durante su primer intento de realización, en 1939, por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, lo que retrasó su estreno oficial hasta 1946. La otra ocasión aconteció en 1968, cuando cinco días antes de concluir el festival se cancelaron las actividades por las revueltas de mayo.

Y es que hay mucho en juego. Se estima que el presupuesto de este año era de 32 millones de euros, y su presidente, Pierre Lescure, indicó en las últimas semanas al diario Le Figaro, que no tenía contratada una indemnización en caso de una epidemia porque la oferta de su aseguradora sólo representaba el seis por ciento del precio total.

Ante la crisis del festival, ha resultado curioso que la plataforma de pornografía YouPorn se haya ofrecido a apoyarlos. Charlie Hughes, presidente de la plataforma, dio a conocer que escribieron una carta abierta a los organizadores del certamen fílmico, ofreciendo una oportunidad de transmitir la selección oficial en su plataforma o cuando menos, una sección especial, en el popular sitio web.

“En YouPorn, ante una pandemia, tomamos en serio nuestro papel en las vidas de las personas, ahora más distanciadas socialmente, en términos de mantener a nuestra comunidad conectada y entretenida. Odiaríamos ver a este evento famoso, suspendido por primera vez en sus 73 años de historia”, escribe la carta firmada por Hughes (desde luego, no toma en cuenta la referencia de 1968, aquí mencionada).

“Ya contamos con una infraestructura sólida para la transmisión del contenido a gran escala, y estaríamos encantados de ayudar a mantener este estimado evento en curso con su programación inicialmente planificada”.

La iniciativa, de hecho, tuvo una respuesta oficial por parte del presidente de Cannes, que el mismo Hughes dio a conocer: “Agradecemos la pronta respuesta de Pierre Lescure, presidente del Festival de Cine de Cannes sobre nuestra oferta de transmitir las selecciones del festival en el sitio YouPorn”, dijo en un comunicado.

“Aunque nos rompe el corazón que él no piense que es una buena opción, apreciamos la respuesta y queremos mantener abiertas las líneas de comunicación en caso de que algo cambie. Nos alegra saber que pusimos una sonrisa en el rostro del señor Lescure, durante un momento tan difícil”, agregó el texto.

Como antecedente, en una entrevista a Hughes por parte del portal francés Vudaillers, el pasado mes de diciembre, dio a conocer una primera intención de utilizar el sitio para expandir la experiencia de sus usuarios, pues incluso algunas películas como Parásitos, Rocketman y Había una vez en Hollywood llegaron a verse en el sitio, subidas por algún usuario.

“El entretenimiento para adultos tiene muchos componentes, el porno es uno de ellos y evoluciona constantemente. Hay múltiples formas de experimentar la pornografía. Hay varios medios, pero el objetivo es el mismo (…) YouPorn continuará creciendo para convertirse en más que un proveedor de contenidos”, dijo.

Además, en otro acto solidario de la compañía, anunció el pasado 19 de marzo la creación de un fondo global de 100 mil dólares, para apoyar a los proyectos de ayuda creados por organizaciones de tecnología, ingeniería y ciencia, incluidos pequeños equipos de innovadores que no forman parte de grandes corporaciones, cuyo fin es combatir el COVID-19.

“Creemos que la tecnología desempeñará un papel vital en las soluciones creativas y de colaboración para reducir el impacto del COVID-19, en todo el mundo (…) Nuestra esperanza es que este fondo brinde apoyo a los equipos que trabajan incansablemente para encontrar una solución”, dijo el propio Hughes. Aquellos especialistas interesados pueden escribir con información de su proyecto a funding@youporn.com.

Resulta notorio que el ofrecimiento de YouPorn a Cannes no ha sido el único acto solidario de una compañía streaming de pornografía durante la crisis provocada por el coronavirus. El sitio Pornhub, no sólo ha abierto su señal premium de manera gratuita (y dejará que sus actrices y modelos se queden con el 100 por ciento de ingresos que reciban en abril), con la intención de que la gente se quede en casa, sino que también ha entregado 15 mil mascarillas a la Oficina de Emergencias del Departamento de Bomberos de Nueva York, que engloba paramédicos, técnicos de emergencias e inspectores de incendios; también donó 20 mil mascarillas más al hospital Mount Sinai Soth Nassau, de Long Island, según reportó The New York Post.

“Con cerca de mil millones de personas encerradas en sus casas en todo el mundo, por la pandemia del coronavirus, es importante que les demos una mano para proveerles maneras para que pasen el tiempo de manera divertida”, dijo Corey Price, vicepresidente de Pornhub, en un comunicado de prensa.

