El debate sobre transgénicos está concluido: Álvarez-Buylla

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) celebró ayer la aprobación, en el Senado, de la nueva Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, la cual fue enviada para su ratificación a la Cámara de Diputados y busca que el Estado garantice y fomente el consumo de Maíz Nativo y en Diversificación constante “en condiciones libres de OGM (Organismos Genéticamente Modificados) y de otras técnicas de mejoramiento genético como la mutagénesis o cualquier otra desarrollada por la ciencia, sobre la cual no exista un absoluto grado de certeza científica respecto a la ausencia de riesgos para la salud humana”.

Al inaugurar la exposición fotográfica De saberes y sabores que presenta en el vestíbulo de Conacyt imágenes sobre la riqueza cultural detrás del milenario proceso de selección y mejoramiento del maíz, la directora de esa institución, Elena Álvarez-Buylla, dijo que está concluido el debate sobre el uso de la biotecnología agrícola para mejoramiento de semillas, pues ese tipo de investigación es parte de un modelo de producción de alimentos que es “indefendible” porque ni ha aumentado los rendimientos agrícolas ni ha acabado con el hambre y sí ha generado nuevas resistencias de parte de plagas más agresivas con la agricultura.

RESPONDE A BIOTECNÓLOGOS. La científica mexicana, especialista en ecología evolutiva, aceptó compartir con Crónica algunos comentarios sobre las declaraciones hechas en días recientes, en las páginas de este diario, por los investigadores especialistas en biotecnología Luis Herrera Estrella, del Cinvestav, y Francisco Bolívar Zapata, de la UNAM. Ellos afirman que con el actual gobierno federal hay dificultades para que se aprueben proyectos y reciban apoyos para realizar investigación en biotecnología agrícola.

Sobre este tema, la directora de Conacyt detalló:

“Ya tenemos muchos años de pruebas en todo el mundo, desde 1994 que se liberaron los productos transgénicos. Aquí ya no hay hipótesis. Yo creo que hay que aplicar siempre el principio precautorio, preventivo y un enfoque de seguridad integral, con la persona en el centro, porque hay impactos que, si son irreversibles, pueden afectar a todo el mundo. Pero ahorita ya no estamos hablando de eso, ya tenemos esa experiencia: desde 94 se liberaron los transgénicos y el hambre en el mundo sigue creciendo, la presencia de los agronómicos en los alimentos aumenta porque, entre ellos, el glifosato está íntimamente relacionado con más de ochenta y tantos o noventa por ciento de las líneas transgénicas”, indicó la funcionaria de larga carrera como académica al interior del Instituto de Ecología de la UNAM.

“Han surgido nuevas malezas, difíciles de controlar, en los campos donde se ha aplicado reiteradamente el glifosato. Nada de esto es sorprendente desde el punto de vista de la biología evolutiva. Sabíamos que iba a pasar y por eso alertamos precautoriamente. Entonces, cada vez usan más tóxicos, más agresivos, no se ha aumentado el rendimiento, no se ha cerrado la brecha de quienes tienen acceso a los alimentos y quienes no lo tienen. Al revés, se ha profundizado esta brecha”, añadió.

CAMBIO CLIMÁTICO. Durante la inauguración de la exposición De saberes y sabores estuvieron presentes algunos integrantes del movimiento social y políticos llamado “Sin maíz no hay país”, que se originó entre campesinos que defienden al maíz nativo y posteriormente aglutinó a diferentes científicos y activistas políticos como la actual directora de Conacyt, Elena Álvarez-Buylla y la nueva directora general del Sector Primario y Recursos Naturales Renovables de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Adelita San Vicente Tello.

En la ceremonia, Álvarez-Buylla hizo un reconocimiento público a Adelita San Vicente, a quien describió como incansable y “una de las figuras más importantes de la lucha por el maíz” y de quien dijo “nos ha guiado” para gestar una nueva forma de servicio público.

Tras la ceremonia, en los minutos que la directora de Conacyt habló con Crónica abordó el tema del vínculo entre cambio climático y cultivo de semillas de transgénicos u Organismos Genéticamente Modificados (OGM). Tema que había sido abordado el miércoles por el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“La agricultura industrializada, con los transgénicos como punta de lanza, es la primera causa de emisión de gases potentes con impacto en la atmósfera, con efecto invernadero. Es decir, ya es indefendible este modelo tecno-científico que no respondió a un conocimiento realmente honesto y a un conocimiento independiente de los intereses de grandes corporaciones. Entonces, hay sesgo y han subrepresentado hechos. Como parte de una campaña mercantil tiene sentido”, indicó la funcionaria pública.

Agregó que hay gente que está muriendo de cáncer por exposición al glifosato, que está “asociado de manera indisoluble” a más del 80 por ciento de los cultivos transgénicos, tema sobre el que ofreció profundizar posteriormente, con datos y documentos.