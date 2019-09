“El denunciante hizo lo correcto”: Jefe de Inteligencia ante el Congreso

El director de Inteligencia Nacional, Joseph Maguire, encargado de supervisar a las 17 agencias de inteligencia, incluida la CIA, testificó ayer ante el Congreso sobre el papel de uno de sus agentes en el escándalo de la trama ucraniana.

“Creo que la razón por la que estamos aquí esta mañana es porque este caso es único y no tiene precedentes”, dijo Maguire, tras señalar que sabía desde agosto la denuncia. Ante estas críticas, el jefe de los espías de EU sugirió que la culpa era del Gobierno, ya que, al etiquetar como clasificado el contenido de la llamada, está prohibida por ley su difusión.

A pesar de la insistencia de los legisladores, Maguire no reveló la identidad del informante, al que defendió en varias ocasiones. “Creo que el denunciante hizo lo correcto. Actuó de buena fe y no va a ser reprendido por ello”.