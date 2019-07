El desafío de la SHCP

En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera enfrenta un particular desafío: convertirse en el traductor de las necesidades empresariales y entregarle al presidente López Obrador la mejor información sobre las ventajas y desventajas de los modelos económicos que han probado su eficacia. Sin etiquetas, Herrera deberá convencer al Presidente de que en Hacienda es necesario adoptar las mejores prácticas para demostrar que el Poder Ejecutivo tiene control de las herramientas que pueden hacer crecer a la economía. En este momento, al terminar la triste y gris época de Carlos Urzúa, Herrera debería mostrar acciones contra cíclicas efectivas, porque los primeros seis meses de políticas de austeridad generaron cambios importantes en la economía, en los patrones de inversión y, por supuesto, en el consumo. Acciones restrictivas no le hacen bien a una economía que dentro y fuera vive escenarios difíciles de sortear.

Los empresarios, por lo pronto, no quieren perder el tiempo y se enfocan en cuidar el flujo de efectivo. En el sector privado lo consideran un funcionario duro, con un gran énfasis en la recaudación. Los temas que han encabezado la comunicación con los empresarios son el de la compensación universal, que está presente en la agenda desde finales de 2018; la devolución de impuestos que hasta ahora, el SAT que lleva la Dra. Margarita Ríos-Farjat, ha funcionado en tiempo y forma. La compensación universal para 2019 todavía es un tema pendiente, pero con Herrera se han tenido avances. Otro tema es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicio (IEPS) para el sector minero y para el sector ferrocarrilero. Se trata de dos puntos delicados porque representan una gran fuente de recaudación pero que, a juicio de algunos empresarios, inhibe las inversiones.

Grupo Televisa vende Radiópolis

Con menos del 1% de sus ingresos, Radiópolis era un negocio entrañable para el Grupo Televisa. Así lo trataron durante décadas. Los esfuerzos del grupo que preside Emilio Azcárraga estuvieron dedicados a generar la mejor plataforma informativa y de anunciantes. Sin embargo, una buena práctica de alta dirección es el enfoque de estrategia, esfuerzos y recursos. Así, el énfasis de Azcárraga, Bernardo Gómez y su equipo ejecutivo seguirá siendo fortalecer su participación en el rubro de las telecomunicaciones, en donde los ingresos han ido incrementado su participación. En el mercado de valores, los estrategas de inversión están esperando nuevos pasos de este grupo dirigidos a mejorar su perfil de rendimiento. Veremos.

Focos rojos en Comercio Exterior

En un momento clave para la economía, resulta que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendría que observar con mucha atención las herramientas con las que cuenta la Secretaría de Economía a cargo de Graciela Márquez. Resulta que ya se habría tomado la decisión de cerrar al menos ocho de las oficinas clave de la dependencia en el exterior, situación que complicaría la gestión que realizan los funcionarios que no sólo defienden el tratado en EU y Canadá, sino que se ocupan de todos los otros tratados firmados por México. No sólo eso, la decisión también alcanzaría a oficinas de la Secretaría de Economía que se ocupan de trámites para exportaciones e importaciones en todo el país. No es un problema menor cuando el comercio exterior es uno de los motores más importantes de la economía, pues ya representa el 75% del PIB. Aparentemente la decisión es fortalecer a la Secretaría de Relaciones Exteriores, aun por encima de atender las necesidades clave de este sector. Ante la liquidación de ProMéxico se esperaba el fortalecimiento de la Secretaría de Economía y no está pasando. Grave.