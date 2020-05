El desempleo a las nubes; la pobreza, hasta el fondo

MTRA. LUISA MARÍA ALCALDE L.,

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL:

+Un líder es un repartidor de esperanza

Napoleón

Son de usted las siguientes palabras:

“Mi generación vive una de las crisis más profundas porque no encuentran trabajo; cuando encuentran, no es de lo que estudiaron, los salarios son muy bajos… No hay estabilidad en el empleo y todo esto ha llevado a deteriorar cada vez más a la sociedad”.

Forma usted, maestra secretaria, parte de las generaciones que no han tenido noticia grata, prácticamente en ninguno de los años de su vida, sobre un proceso hacia una posición franca y decididamente mejor, en una ruta que, ¡finalmente! lograra una posibilidad cierta de ascender del nada despreciable 14º, 15º lugar de su PIB en que usualmente se encuentra en la competencia mundial, a otra mejor; pero siempre nuestros gobiernos de todos esos años han sido incapaces de acabar con la corrupción, de elevar la calidad de los programas de desarrollo económico y de respetar una disciplina que conduzca sin pausa a un mayor ascenso…

Se da hoy la buena fortuna de que a la cabeza de la dependencia que maneja los renglones laboral y de la previsión social se encuentra usted, una joven licenciada en Derecho, académicamente bien pertrechada, que ya dio un primer golpe de justicia nunca imaginado de elevar, en un porcentaje jamás ni siquiera rasguñado, el salario mínimo de los trabajadores del país. ¡Magnífico, secretaria! Debo suponer que ya se haya detectado el estado de ánimo de los millones de beneficiados con ese aumento, que incluso los empresarios otorgaron sin un solo gesto de reproche.

¿Conoce ya la secretaría a su cargo el nivel en que se encuentra la disposición de la clase obrera y, en general, laboral del país a participar con ánimo decidido en el incremento del potencial económico del país? ¿Con qué clase de programas cuenta su secretaría para fortalecer los vínculos de los trabajadores con sus empresas para elevar la productividad a un nivel que detone un incremento en la producción nacional y en la calidad de lo producido, susceptible de multiplicar su presencia en los mercados del mundo?

¿Cuenta la STPS con esa clase de elementos?

Se lo pregunto, maestra Alcalde Luján, porque no he tenido la suerte de conocer alguno. ¿Es un problema de difusión? Atentamente le sugiero que lo resuelva cuanto antes, maestra, porque el ciudadano de a pie, tanto como los profesionistas de todas las disciplinas que ofrece el sector educativo, deben ser empapados con esa información. Se trata de un esfuerzo necesario para debilitar la imagen que persiste de un país poco preparado y menos dispuesto a acrecentar su participación en la ecnomía mundial.

