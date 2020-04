El Diablo entre las piernas: El tabú de la pasión y la sexualidad senil

Los prejuicios encontrados alrededor de la sexualidad en personas de la tercera edad aún son percibidos como un tabú de la sociedad mexicana; esta sencilla reflexión es observada en el último trabajo del director Arturo Ripstein (El castillo de la pureza, 1972) quien junto a su esposa y guionista Paz Alicia Garciadiego (Profundo carmesí, 1996) han construido una historia intimidante desde el propio título de la misma: El diablo entre las piernas.

“La historia de esta película es muy peculiar. Paz y yo hemos trabajado en conjunto aproximadamente 35 años, y en cada película existía una retroalimentación constante, existían falsas buenas ideas que no requerían atención, pero con algunas posturas era ineludible que no fueran tomadas en cuenta; no hubo discusión alrededor de este trabajo, y ahí radica el extraño origen de esta película”, dijo Ripstein en una charla en la que Crónica estuvo presente, antes de que se anunciara el retraso del estreno y los cierres de las salas de cine.

El director de Principio y fin (1993) habló respecto al proceso de construcción del proyecto, y el gran apoyo que tuvo a su alrededor: “Una vez terminada la preproducción, estaba todo tan bien estructurado que las cinco semanas de rodaje fueron deliciosas. Contaba con un elenco magnífico, además de la posibilidad de trabajar con alguien como Alejandro Cantú (Rencor tatuado, 2019) en la parte fotográfica, que nos regaló un momento maestro; lo he mencionado en múltiples ocasiones, el genio de un director de cine consiste en apoyarse del mejor equipo posible y dejarlos hacer lo que saben hacer”.

Posteriormente, la guionista Paz Alicia Garciadiego contó las diversas inquietudes que había entorno al libreto de esta película: “Me interesaba hablar de los amores seniles, pero más que los amores seniles, las pasiones seniles. En los últimos años hemos observado películas que hablan del Alzheimer sin observar todas sus aristas y consecuencias; lo que yo quería retratar es el proceso de la decrepitud entrando al cuerpo, pero no al alma; también me interesaba hablar de la sexualidad en los adultos mayores, que es literalmente un tabú”.

Sylvia Pasquel, protagonista del filme, narró el proceso de construcción de su personaje, así como su experiencia con el planteamiento del guion: “Desde mi primera lectura del guion, inicio mi labor. El trabajo de mesa junto a Paz y Arturo fue importante para llegar a los tonos y la complejidad que tiene este personaje; Beatriz es desde mi perspectiva una mujer romántica y hasta naíf, y su desarrollo también se logra en el set, con las indicaciones del director para proyectar lo que se necesita en pantalla”.

Continuando con los protagonistas de la película, parecería que el mismo uso del blanco y negro, así como los propios recuerdos, juegan un papel importante en la confección del argumento principal; Ripstein argumentó lo siguiente de la parte estética: “La película está proyectada en blanco y negro porque yo conocí a México de esa forma. La mayor parte de mi filmografía estaba planeada con este tratamiento de la imagen, pero siempre existe la dificultad de la distribución y exhibición”.

Dado el argumento sobre el cual se basa El diablo entre las piernas, podría tener un impacto importante en relación a los actuales movimientos y debates en contra de la violencia de género, y el director mostró su contundente postura al respecto: “Esto no se hizo por consigna o para denunciar la violencia de género, no poseo aptitudes de sociología o politología, y mis trabajos nunca han tenido ese tipo de enclave o mensaje; a mí me interesan más las películas que las consignas. Hay dos maneras de ver el filme: la primera es con la victimización de una mujer por un hombre con nociones feroces; y la segunda es un hombre que, a partir del recuerdo, la memoria y un pasado que no puede modificar, realiza ciertas acciones. En resumen, es una película de paraísos perdidos”.

“Respecto al momento de la violencia de género y su relación con la película, mi guion está basado en una realidad social e histórica, escribiendo de México y desde México, sin establecer un reflejo inmediato. Hace cuatro años yo no imaginé la historia con la intención de hacer una labor de denuncia, pero con el paso del tiempo la realidad te alcanza, convirtiendo en una coincidencia que el estreno fuera en este momento específico, y no porque hace cuatro años no existiera este problema, sino que simplemente no estaba en la palestra”, añadió la guionista.

Volviendo a la parte técnica del proyecto, la percepción de la teatralidad es algo que abordó la guionista respecto al trabajo de cámara: “Muchos tienen la percepción de que la teatralidad es por la reducción de espacios, y yo pienso que el origen de esta sensación viene de la cámara y puesta de la escena. Ripstein está enamorado de la cámara, y ese enamoramiento se observa con sus planosecuencias generando una sensación de teatralidad”.

La guionista de Ciudad de ciegos (1991) extendió su idea de la teatralidad hasta el uso de los planos secuencias y diálogos como forma de respeto a nuestro lenguaje: “Reflexione acerca de la llegada del cine digital, la posibilidad de que mis diálogos tuvieran alas, como la cámara de Ripstein a través de sus planosecuencias, es decir, siempre me ha molestado la idea que tienen los hispanoparlantes de que el cine es en inglés, haciendo diálogos de una línea, siendo que el español es largo, barroco y abundoso, y esto me ha dado la posibilidad de enriquecer mis textos con el riesgo de que se vuelva teatrales”.

El diablo entre las piernas se estrenaría el pasado 20 de marzo en salas mexicanas. Se espera una nueva fecha de estreno comercial.

havh