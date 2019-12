El diccionario sánscrito-español, un acercamiento cultural entre el mundo hispánico y la India

La publicación del primer diccionario sánscrito-español, del académico catalán Òscar Pujol, marca un hito para el acercamiento cultural entre la India y el mundo hispánico, un puente de conocimiento que nace tras 7 años de intenso trabajo.

El Diccionario sánscrito-español. Mitología, filosofía y yoga (Herder) abarca en sus mil 500 páginas más de 64 mil voces traducidas, en las que se destacan las acepciones más empleadas y su doble etimología, además de presentar numerosos artículos enciclopédicos, una puerta a la esencia cultural india para un público más amplio.

Doctor en Filosofía y Filología sánscrita, Òscar Pujol (1959) visitó la India por primera vez en 1979, un país que nunca le había interesado, pero que resultó ser “un descubrimiento” al que ha dedicado su vida.

“Me impresionó mucho esta sociedad, la religiosidad, los templos, y luego cayó en mis manos una traducción inglesa del Bhagavad Gita (un influyente texto sagrado indio), que me abrió los ojos respecto a mi situación en aquellos momentos”, explica Pujol.

“Me tocó la fibra, me tocó el corazón por así decirlo, y a partir de ahí decidí que volvería a la India para leer ese libro en su lengua original”, el sánscrito.

— ¿Y qué es el sánscrito?

— El sánscrito es una lengua indoeuropea, una de las dos lenguas clásicas de la India, junto con el tamil. Una lengua que se hablaba aproximadamente en el 1,000 A.C. y que sepamos, en el 500 A.C. era una lengua ya hablada por una élite.

— Queda entonces como una lengua culta, una lengua refinada, que tiene un gran poder de expresión. La literatura en sánscrito tiene en estos momentos, como mínimo, 3 mil 200 años de antigüedad y es superior, en extensión, a toda la literatura grecorromana junta.

— El sánscrito no está muerto del todo, se sigue escribiendo novela, se sigue escribiendo filosofía y poesía en sánscrito, (...) se sigue dando premios a la literatura creativa en sánscrito hoy en día, hay revistas en sánscrito, puedes hacer un crucigrama en sánscrito, puedes escuchar las noticias en sánscrito cada mañana...