El diputado Chepi

Se llama Azael Santiago Chepi y es diputado gracias a que Morena no le hace el feo a este líder de la CNTE que, suponemos en su papel de profesor, enseña lo que es normal y no en torno a los temas de género. Toquetear es normal, no es indebido y (¡Dios nos libre!) sólo las feministas podrían suponer que esto, magrear a una mesera que debe aguantarlo para ganarse la vida, puede ser llamado acoso. Por eso, el también llamado diputado Chepi, se gana el Abajo y los abucheos de este día...