El director de la OMS rechaza probar la vacuna del coronavirus en África por “racista” y “colonial”

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, condenó este lunes con firmeza lo que denominó “declaraciones racistas” de dos científicos franceses que en días pasados propusieron que África fuera “terreno de pruebas” de vacunas contra el coronavirus.

“Este tipo de declaraciones racistas no hacen avanzar nada. Se oponen al espíritu de solidaridad. África no puede ser y no será un terreno de pruebas para ninguna vacuna”, afirmó el doctor etíope Ghebreyesus desde Ginebra. “La herencia de la mentalidad colonial debe terminar”, agregó en respuesta a la pregunta planteada por un periodista nigeriano. “Es vergonzoso y horrible escuchar a científicos haciendo ese tipo de declaraciones en el siglo XXI”, recalcó.

La polémica comenzó el pasado miércoles durante una conversación televisada entre el director de investigación del Instituto Francés de Investigación Médica, Camille Locht, y el jefe de los servicios de medicina intensiva y rehabilitación del hospital Cochin de París, Jean-Paul Mira.

En un momento dado, este último, desde el plató, lanza una pregunta a Locht: “Si puedo ser provocador, ¿acaso no deberíamos realizar este estudio en África, donde no hay mascarillas ni tratamiento ni reanimación, como se hizo en algunos estudios con el sida o entre las prostitutas?.

“No somos cobayas”. Estas declaraciones levantaron una enorme indignación en África y comenzaron a circular inmediatamente por las redes sociales, pasando de celular a celular, como subraya el diario “El País”, con el comentario “No somos cobayas ni ratas de laboratorio”. Entre los primeros que reaccionaron se encuentran dos ex futbolistas africanos que jugaron en Europa, el camerunés Samuel Eto´o y el marfileño Didier Drogba. Mientras el primero los llamó “asesinos”, el segundo mostró su indignación asegurando que “África no es un laboratorio” y que esas declaraciones eran “graves y racistas”.