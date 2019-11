El dolor que padezco me está superando: Madonna

Madonna ha cancelado sus actuaciones previstas para el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre en Boston (EEUU) debido a problemas de salud, según ha anunciado la propia artista en sus redes sociales.



"Por favor, perdonadme por este giro inesperado de los acontecimientos. Hacer mi actuación cada noche me divierte mucho y cancelar es una especie de castigo para mí pero el dolor que padezco ahora mismo me está superando y debo descansar siguiendo las recomendaciones del médico para poder volver más fuerte y continuar la gira de 'Madame X' con todos vosotros", ha escrito en su perfil de Instagram



Este problema de salud, que no se especifica cuál es, no afectará al resto de sus actuaciones, previstas en ciudades como Filadelfia o Miami a partir del 7 de diciembre, según publica su web.