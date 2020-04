El Domingo de la Misericordia

La Iglesia celebra este domingo al Cristo de la Misericordia, una devoción muy generalizada y que tiene su origen en las apariciones que tuvo la religiosa polaca, Santa Faustina Kowalska, quien fue beatificada y canonizada por Juan Pablo II, en quien impactó profundamente el Diario escrito por esta religiosa, y dispuso que se celebrara esta fiesta que en el calendario litúrgico corresponde al domingo siguiente de la Pascua.

Este Diario fue escrito por orden del director espiritual de sor Faustina, y a pesar de que ella no era una persona letrada, en más de 600 páginas no cometió ningún error ni existe tachadura alguna. Se trata de una revelación de Jesús en la que habla de su misericordia como el más grande atributo de Dios, y que es la última tabla de salvación de la humanidad ante el pecado y las continuas faltas que se cometen.

En estos tiempos de enfermedad y pandemia, la celebración del Cristo de la Misericordia tiene un significado muy profundo, pues en todos los templos se pedirá a Dios que acabe este terrible mal.

El mensaje central del Señor de la Misericordia es que su amor es universal y sin límites: “cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a Mi misericordia”, escribió Sor Faustina en su Diario. El mensaje pregona dos elementos esenciales: la confianza en Jesús y el compromiso de ser misericordiosos con nuestro prójimo, de modo que médicos y enfermeras ocupan una página muy especial en esta celebración.

“De esta Fuente de la Misericordia, las almas sacan gracias exclusivamente con el recipiente de la confianza. Si su confianza es grande, Mi generosidad no conocerá límites” (Diario, 1602). Asimismo, si el alma no practica la misericordia de alguna manera, no conseguirá Mi misericordia en el día del juicio”. Más adelante escribió: “Si las almas supieran acumular los tesoros eternos, no serían juzgadas, porque su misericordia anticiparía Mi juicio”. (Diario, 1317).

Jesús también dijo a sor Faustina: “Le doy a la humanidad la última tabla de salvación, es decir, el refugio en Mi misericordia (...) Es una señal de los últimos tiempos, después de ella vendrá el día de la justicia… Todavía queda tiempo, que recurran, pues, a la Fuente de Mi misericordia, se beneficien de la Sangre y del Agua que brotó para ellos”. (Diario, 848).

Sor Faustina asegura que es posible ser misericordioso con el prójimo por medio de la oración, la palabra y las obras: “La fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil” (Diario, 742). En cuanto a las nuevas formas de devoción, la religiosa propone la adoración de la Hora de la Divina Misericordia: 3 de la tarde, tiempo en el que emanó sangre y agua del corazón de Jesús al ser traspasado por una lanza; la veneración a la imagen, el rezo de Novena y la Fiesta de la Divina Misericordia, el domingo siguiente al de la Pascua de Resurrección.

Carlos Villa Roiz