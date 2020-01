El elegido de Morena, hasta el viernes

En el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la CDMX hay confianza de que el próximo viernes haya humo blanco y se dé a conocer el nombre del elegido para coordinar su bancada, lo anterior a casi un mes de que el pupilo de Alejandro Encinas, Ricardo Ruiz, renunció al cargo ya que nunca pudo trabajar a gusto por la fuerte grilla que se vive adentro.

El monrealista, José Luis Rodríguez, es uno de los que más suena para convertirse en el líder morenista en Donceles, pues de todos es el que menos “quemado” se encuentra y más credibilidad tiene, a diferencia de Valentina Batres, hermana del senador Martí Batres, y de Rigoberto Salgado, exdelegado de Tláhuac y vinculado al cártel de El Ojos. Como ven no hay mucha tela de donde cortar, por lo que el próximo fin de semana se llevará a cabo la sesión extraordinaria para votar por un nuevo coordinador. Dicen que no saldrán de allí sin que haya humo blanco, aunque haya montones de leña verde. Así las cosas.

La mano de García Harfuch

Nos dicen que desde hace mucho no se sentía la mano de un secretario de seguridad pública como en estos momentos se está percibiendo la de Omar García Harfuch. Y es que todo mundo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana sabe que la cosa va en serio y que si los uniformados no están dispuestos a entrarle al aro es mejor que se hagan a un lado, porque de continuar con las mordidas y corrupción corren el riesgo de, ahora sí, ser investigados y encarcelados.

Dicen que ya se terminó el tiempo en el que los malos agentes eran solamente castigados, uno que otro día, por sus faltas o delitos cometidos. Desde que llegó Harfuch las cosas cambiaron al fortalecer el área de Asuntos Internos, que ahora es como una extensión de la Fiscalía General, en la que si detectan una conducta ilícita, se abre una carpeta de investigación. Y si no pregunten a los 18 uniformados que han sido detenidos como cualquier otro delincuente y presentados a la Fiscalía por sus malas conductas. Así de en serio van las cosas en la SSC.

Collins, con mucho material de donde cortar

Aseguran los que saben de grilla que al caso de Raymundo Collis aún le queda un buen trecho de historia, por lo que el extitular del Instituto de Vivienda y toda su gente no pueden cantar victoria aunque un juez haya determinado que ya no podrá ser detenido por desvío de recursos, pues el “delito prescribió”. Nos cuentan que en la Contraloría le siguen encontrando irregularidades, incluso de antaño, como en las que incurrió cuando fue subsecretario de Seguridad Pública —que por cierto se le vinculó con el Cártel de Neza—, y cuando fue director de la Central de Abasto. Por lo pronto en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento tienen bien claro que no se saldrá con la suya y que el que la hace la paga, por lo que ya instruyeron a la Fiscalía General presentar recursos jurídicos para que ‘no se caiga’ el caso y le hagan la vida imposible al delfín de Mancera. ¡Cómo la ven!

