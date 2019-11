El emplacamiento foráneo deja pérdidas de 700 mdp anuales al Gobierno local

Hay más de un millón de unidades con placas del Edomex, Morelos u otras entidades circulando en la ciudad y evitando la tenencia, según lo informó Claudia Sheinbaum, quien aseguró que lo anterior genera un hueco de 700 mdp anuales en las arcas gubernamentales. “Tenemos un programa para recuperar tenencia de los vehículos, sobre todo la gente que compra vehículos de más de 500 mil o un millón de pesos, va y se emplaca en Morelos para no pagar el derecho que corresponde en la Ciudad. Estamos trabajando con el Gobierno del Estado de México para que no haya evasión fiscal”, dijo Sheinbaum.

La mandataria capitalina comentó que ya tuvieron una reunión con autoridades morelenses, pues se tiene que identificar de qué forma se está haciendo el trámite de emplacamiento, ya que se supone que los conductores tienen que presentar un comprobante de domicilio y al parecer eso no se está haciendo.