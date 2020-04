El español ya no es una lengua de conquista: Concepción Company

“El español en América empezó como una lengua de conquista y colonización, de eso no hay duda. Es lo que se ve en documentos y la primera literatura latinoamericana. No fue un descubrimiento, no fue un encuentro, esos son hermosos eufemismos. Sin embargo, paulatinamente, a través de un proceso de nivelaciones lingüísticas lentas y diversas, el español llega a ser el patrimonio de 480 millones de hablantes monolingües que lo tienen como lengua materna y que no hablan una lengua amerindia. Sí lo fue, pero ya no es lengua de conquista”, declaró la filóloga, lingüista e investigadora Concepción Company Company, durante la video-conferencia de transmisión en vivo, que se llevó a cabo el 15 de abril en la página web del Colegio Nacional como parte del ciclo de conferencias La gramática en la construcción histórica de México.

Desde su confinamiento, Company explicó que prueba inequívoca del carácter patrimonial de la lengua española en América es la integración, a lo largo de 500 años, de numerosos indigenismos procedentes de muchas lenguas amerindias: del quechua, de la zona insular de cuba, del náhuatl.

Las lenguas amerindias fueron las lenguas patrimoniales mayoritarias hasta la segunda mitad del siglo XVIII, detalló, después se volvieron minoritarias y en retroceso absoluto, gradual, desde el siglo XIX.

“Lo que muestra la documentación de archivo y americanista en general -esté en bibliotecas o repositorios de distinto tipo- es que a partir de las independencias se ha producido una aceleradísima pérdida de patrimonio inmaterial indígena. Como dijo Miguel León-Portilla: cuando se pierde una lengua, se pierde una visión del mundo”, señaló Company.

Sin embargo, observó que la razón de la pérdida no gramatical. “Si cualquiera de nosotros no puede comer o tener calidad de vida en su lengua nativa, materna, automáticamente cambia de lengua. No es un hecho gramatical, es un hecho social, cultural, de descuido gubernamental. El periodo juarista es un gran acelerador de pérdida de patrimonio inmaterial”, apuntó.

Para la académica de Colegio Nacional, el español de América se puede caracterizar como una paradoja interesante porque de un choque cultural y préstamo duro – que los españoles adaptaban e incorporaban el léxico indígena según su oreja de pobladores primeros- se pasa a una integración absoluta de indigenismos, y se llega a una diversificación muy rica de la lengua española.

“Los indigenismos, en ese proceso de integración y adaptación, pasaron por una compleja y progresiva adaptación”, explicó. Primero, hubo una no- integración. Los españoles asentaban la lengua escrita con el oído que tenían, escribiendo cosas como “pulcre” en vez de pulque, o “Huichilobos” en lugar de Huitzilopochtli. Después vino una graficación parecida a la del español actual, en la que todavía las palabras indígenas necesitaban una explicación dentro de los textos (glosa), y que pasó a ser una integración total de los indigenismos en la lengua (sin glosa).

Finalmente, agregó, pasamos a una sustitución de léxico español por léxico indígena. “Los mexicanos no decimos mimar, sino apapachar”, ejemplificó Company sobre cómo preferimos las palabras que derivan de nuestras lenguas indígenas por sobre aquellas que derivan del latín.

Señaló que si bien es un hecho integral hablar y escribir el español desde el río Bravo hasta la Patagonia, también es claro que el español en América no es homogéneo. “Con mínimas dificultades un mexicano puede entender a un ecuatoriano y un argentino puede entenderme a mí, pero el español en América no es homogéneo, tiene una enorme diversidad dialectal -fónica, morfológica, y discursiva- desde el siglo 18, que es el momento en que se disparan las diferencias, y tiene mucha mayor diversidad que la que puede tener el español en España.”

Concluyó que esta gran diversidad se debe a procesos demográficos complejos: la organización política de los 4 virreinatos, y lugares autónomos no adscritos a virreinatos, que provocaron aislamiento comunicativo y dispararon diferencias dialectales; las grandes distancias y fronteras naturales en formas de ríos lagos y montañas, que después se vieron reemplazadas por otras fronteras imaginarias; las diferentes etnias y pueblos indígenas que se mezclan e integran por necesidad al mundo hispanizado; y otras diferencias culturales entre países.

► El próximo miércoles 22 de abril, Company hablará sobre Español y Lenguas Indígenas Americanas. Contactos, discriminación y regalos.