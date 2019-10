“El exilio republicano español está en el ADN del Colegio de México”

+La educación lleva a la persona a aprender lo que es capaz de ser

Hesíodo

Cumple El Colegio de México 80 años de existir, allá cuando en 1938, la pléyade de intelectuales españoles perseguidos por el gobierno de su país, aceptaron que nuestro país los acogiera y, en agradecimiento, ellos abrieron otras puertas, de una institución educativa que fundaron y bautizaron con el nombre de El Colegio de México.

En homenaje a aquella gesta de solidaridad humana e intelectual, Jaime Villanueva escribió un documento que se agrega a la contribución de la historia sobre México que aquellos fundadores de esa institución han escrito en contribución a la cultura mexicana que ellos junto con la nacional mexicana adquirieron. Por ello, enseguida me atrevo a reproducir aquí el texto de Villanueva:

“Madrid 14 OCT 2019 - 16:47 CDT

“El Colegio de México, una de las instituciones académicas más importantes del mundo de habla hispana, está a punto de cumplir 80 años… Su origen se remonta a 1938, con aquella hazaña pionera de solidaridad internacional puesta en marcha por el entonces presidente mexicano Lázaro Cárdenas..., que fue la fundación de la Casa de España, asilo intelectual de los republicanos españoles y fruto del esfuerzo de escritores e historiadores como Alfonso Reyes, Daniel Cosío Villegas, Luis Cernuda y Max Aub, entre otros muchos.

“Ha pasado mucho tiempo desde entonces y el Colegio de México (Colmex), premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 2001, se encuentra en proceso de renovación, empezando por su presidenta, la demógrafa y socióloga Silvia Giorguli Saucedo (Ciudad de México, 49 años), la primera mujer en ocupar ese puesto, en 2015. ‘Hasta ahora eran puros hombres’, comenta con humor, antes de señalar los desafíos a los que se enfrenta: ‘El reto ha sido sostener al Colegio en las áreas que tradicionalmente lo han convertido en la institución que es: la historia de México, los estudios internacionales, las ciencias sociales y humanidades en general. Aprovechar la renovación generacional para renovar los temas de la agenda y las metodologías. Y el otro gran reto es la transición digital, hacer mucho más visible la labor del Colegio’. El Colegio de México, como institución de excelencia, cuenta con 200 profesores y unos 500 estudiantes. La mayor parte de su presupuesto (85%) procede del Gobierno mexicano y el resto se cubre mediante acuerdos con entidades como la Mellon Foundation, que ha aportado fondos para la digitalización de 700 libros, o el Gobierno alemán, que financia proyectos. Otra de sus fuentes de ingresos es su propio sello editorial, con la colección Historias mínimas, unos auténticos best-sellers que en España distribuye en colaboración con Turner.

“Silvia Giorguli ha venido a Madrid con motivo del primer aniversario de la inauguración de la Casa México en la capital española, para estrechar las relaciones con instituciones y empresas de nuestro país. En la conversación con este diario, la presidenta no elude algunos de los temas más candentes de la actualidad política mexicana, empezando, como demógrafa, por la emigración. ‘Estoy básicamente de acuerdo con lo que dijo recientemente Cuauhtémoc Cárdenas [líder histórico de la izquierda mexicana e hijo del expresidente Lázaro Cárdenas] de que México ha pasado de ser una nación de migrantes a ser un país que recibe migrantes, como España. [El actual presidente] Andrés Manuel López Obrador empezó su sexenio garantizando que se respetarían los derechos de los migrantes, pero ahora con las amenazas de Trump, aunque no nos hemos convertido aún en lo que llaman tercer país seguro.., pero sí en un país de control; es una situación un poco esquizofrénica. Los flujos migratorios deben gestionarse de forma adecuada, pero sin criminalizar a las personas. Lo ideal sería una solución intermedia’. No hay que olvidar, como dice la directora, que ‘el exilio republicano español está en el ADN del Colegio de México’”.

